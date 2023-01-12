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Росавиация начала отбор авиакомпаний для субсидий на внутренние рейсы

Ведомости

Росавиация в соответствии с решением правительства РФ начала отбор авиаперевозчиков для выделения субсидий на поддержку полетов внутри России в этом году, сообщила пресс-служба ведомства.

«Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с ноября 2022 г. по март 2023 г. Это позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации», – говорится в сообщении.

Заявки от авиаперевозчиков принимаются с сегодняшнего дня до 22 января, победители будут названы 28 января.

В рамках этой меры господдержки, на которую выделят 25,3 млрд руб., предполагается выплачивать по 1,11 руб. за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. При этом ожидаемый пассажирооборот должен быть не менее 90% от показателя за тот же период 2022 г. В результате перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

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«Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии», – пояснили в Росавиации.

В 2022 г. авиакомпании получили 100 млрд руб. в качестве субсидий, которые были распределены между 32 перевозчиками. Половину этих средств получила группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора»). Помимо этого авиакомпании также получили 19,4 млрд руб. на возврат билетов на отмененные из-за внешних ограничений рейсы. Еще 2,9 млрд руб. было распределено между грузовыми авиакомпаниями. Закрытые после начала СВО аэропорты юга России получили 7,5 млрд руб. бюджетных средств.

С января по ноябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров - на 14,8 млн человек (или на 14%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, писали ранее «Ведомости». При этом на внутренние рейсы приходится 72,07 млн, а оставшиеся 15,93 млн – на международные. Плановый объем же составляет 94-96 млн пассажиров, говорил ранее министр транспорта Виталий Савельев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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