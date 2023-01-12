Росавиация начала отбор авиакомпаний для субсидий на внутренние рейсы

В рамках этой меры господдержки, на которую выделят 25,3 млрд руб., предполагается выплачивать по 1,11 руб. за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. При этом ожидаемый пассажирооборот должен быть не менее 90% от показателя за тот же период 2022 г. В результате перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.