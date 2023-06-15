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Бизнес

Орешкин счел контрпродуктивным повышение налогов для бизнеса

Ведомости

Повышение налогов на бизнес стало бы контрпродуктивной мерой, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Про повышение налогов на бизнес, ответ здесь, знаете, какой правильный: это контрпродуктивно», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.

Орешкин пояснил, что потенциальный выигрыш от увеличения налогов  окажется меньше потерь от замедления экономики.

Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, указал на то, что любая налоговая нагрузка на бизнес подорвет рост частных инвестиций, а они необходимы российской экономике.

7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%.

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По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, идея этого налога принадлежит бизнесу, а не властям. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных