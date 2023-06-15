Сын владельца «Лукойла» займется нефтесервисным бизнесом

Юсуфу Алекперову 32 года. В 2012 г. закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». По версии Forbes, Алекперов является самым богатым наследником российских миллиардеров. Ему принадлежит 0,2% акций «Лукойла», которые на конец апреля стоили около $80 млн, пишет Forbes. В 2018 г. бывший на тот момент президентом «Лукойла» Вагит Алекперов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что его сын Юсуф покинул компанию, чтобы «попробовать себя как частный бизнесмен».