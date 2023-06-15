Сын владельца «Лукойла» займется нефтесервисным бизнесом
Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем компании «ВэллТех», которая занимается ремонтом скважин в Западно-Сибирском округе, и получил 51% долей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.
Компания «ВэллТех» была учреждена в сентябре 2022 г. в Когалыме. По итогам прошлого года ее выручка составила 84 млн руб. Ее основным профилем работы является текущий и капитальный ремонт скважин.
Вклад «Экто» в уставный капитал «ВэллТеха» составил 51 млн руб. Еще одним учредителем значится компания «Лукойл – Западная Сибирь». Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова объединяет железнодорожный оператор «Вестерн петролеум транспортейшн», автодилер «Лукавто» (в паритетном владении с «Холдингом стратегического развития»), производитель энергетиков «План Б», пишет «Коммерсантъ».
Юсуфу Алекперову 32 года. В 2012 г. закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». По версии Forbes, Алекперов является самым богатым наследником российских миллиардеров. Ему принадлежит 0,2% акций «Лукойла», которые на конец апреля стоили около $80 млн, пишет Forbes. В 2018 г. бывший на тот момент президентом «Лукойла» Вагит Алекперов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что его сын Юсуф покинул компанию, чтобы «попробовать себя как частный бизнесмен».