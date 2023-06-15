Газета
Бизнес

Сын владельца «Лукойла» займется нефтесервисным бизнесом

Ведомости

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем компании «ВэллТех», которая занимается ремонтом скважин в Западно-Сибирском округе, и получил 51% долей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Компания «ВэллТех» была учреждена в сентябре 2022 г. в Когалыме. По итогам прошлого года ее выручка составила 84 млн руб. Ее основным профилем работы является текущий и капитальный ремонт скважин.

Вклад «Экто» в уставный капитал «ВэллТеха» составил 51 млн руб. Еще одним учредителем значится компания «Лукойл – Западная Сибирь». Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова объединяет железнодорожный оператор «Вестерн петролеум транспортейшн», автодилер «Лукавто» (в паритетном владении с «Холдингом стратегического развития»), производитель энергетиков «План Б», пишет «Коммерсантъ».

Юсуфу Алекперову 32 года. В 2012 г. закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». По версии Forbes, Алекперов является самым богатым наследником российских миллиардеров. Ему принадлежит 0,2% акций «Лукойла», которые на конец апреля стоили около $80 млн, пишет Forbes. В 2018 г. бывший на тот момент президентом «Лукойла» Вагит Алекперов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что его сын Юсуф покинул компанию, чтобы «попробовать себя как частный бизнесмен».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных