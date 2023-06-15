В Минпромторге заявили, что площади IKEA в России смогут занять «все желающие»
Площади, которые освободились после ухода IKEA из России, смогут занять «все желающие» – от российских производителей до китайских и турецких компаний. Такое заявление сделал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Площади займут все желающие – от наших производителей до китайских и турецких компаний», – сказал он.
В России магазины IKEA работали в семейных торговых центрах «Мега». Сейчас в стране есть 14 таких комплексов. 4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
16 февраля 2023 г. замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.