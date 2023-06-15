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В Минпромторге заявили, что площади IKEA в России смогут занять «все желающие»

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Площади, которые освободились после ухода IKEA из России, смогут занять «все желающие» – от российских производителей до китайских и турецких компаний. Такое заявление сделал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Площади займут все желающие – от наших производителей до китайских и турецких компаний», – сказал он.

В России магазины IKEA работали в семейных торговых центрах «Мега». Сейчас в стране есть 14 таких комплексов. 4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.

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16 февраля 2023 г. замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных