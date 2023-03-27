Работа бывшего завода IKEA в Новгородской области возобновится в ближайшие 2-3 месяца
Компания «Инвест Плюс», которая принадлежит совладельцу группы компаний Slotex Вадиму Осипову, планирует перезапустить работу бывшей фабрики IKEA в Новгородской области в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
«Новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО "Икеа Индастри Новгород" по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке планируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца», – сказано в сообщении.
24 марта IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области ООО «Инвест Плюс», совладельцу петербургской компании Slotex. Сообщалось, что приобретенный актив будет развиваться как самостоятельный бизнес, он не войдет в состав группы Slotex.
В тот же день стало известно, что компания по производству пиломатериалов «Лузалес» закрыла сделку по приобретению двух бывших заводов IKEA в Ленинградской и Кировских областях. За день до этого, 23 марта, председатель совета директоров «Лузалеса» Руслан Семенюк рассказал о планах по производству школьной мебели. По его словам, выпуск новой продукции может начаться через 2-3 месяца.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.