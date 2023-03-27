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Работа бывшего завода IKEA в Новгородской области возобновится в ближайшие 2-3 месяца

Ведомости

Компания «Инвест Плюс», которая принадлежит совладельцу группы компаний Slotex Вадиму Осипову, планирует перезапустить работу бывшей фабрики IKEA в Новгородской области в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании. 

«Новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО "Икеа Индастри Новгород" по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке планируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца», – сказано в сообщении. 

24 марта IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области ООО «Инвест Плюс», совладельцу петербургской компании Slotex. Сообщалось, что приобретенный актив будет развиваться как самостоятельный бизнес, он не войдет в состав группы Slotex. 

В тот же день стало известно, что компания по производству пиломатериалов «Лузалес» закрыла сделку по приобретению двух бывших заводов IKEA в Ленинградской и Кировских областях. За день до этого, 23 марта, председатель совета директоров «Лузалеса» Руслан Семенюк рассказал о планах по производству школьной мебели. По его словам, выпуск новой продукции может начаться через 2-3 месяца.

4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.

Ранее по теме: Минпромторг включил товары IKEA в список параллельного импорта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных