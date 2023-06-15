Мантуров усомнился в возможности восстановления аммиакопровода Тольятти-Одесса

13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Москва пошла на эти соглашения летом прошлого года не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке. Сделка включала в себя в том числе возобновление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, напомнил президент.