Мантуров усомнился в возможности восстановления аммиакопровода Тольятти-Одесса
У России нет каких-либо иллюзий по поводу восстановления разрушенного участка аммиакопровода Тольятти-Одесса, поскольку на украинской территории ремонтные работы проводиться не будут. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нет иллюзий в том, что будет возможность заниматься восстановлением (аммиакопровода), потому что, как вы понимаете, на той территории мы восстановлением заниматься не будем. А что украинская сторона планирует в этой части, предсказывать сложно», – приводит его слова «Интерфакс».
13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Москва пошла на эти соглашения летом прошлого года не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке. Сделка включала в себя в том числе возобновление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, напомнил президент.
7 июня Минобороны РФ сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ремонтно-восстановительные работы, скорее всего, займут от одного до трех месяцев «при наличии доступа к месту повреждения». Она также назвала Украину «единственной заинтересованной стороной» в повреждении аммиакопровода и заверила, что Россия примет меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда отмечали, что возобновить работу аммиакопровода до окончания боевых действий едва ли возможно, а вывод магистрали из строя минимизирует и шансы продления зерновой сделки.