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Бизнес

«AliExpress Россия» стал единственным маркетплейсом с уменьшившимся числом продавцов

Ведомости

На маркетплейсе «AliExpress Россия» зафиксирован отток продавцов, с начала года по май их число уменьшилось на 27%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Точка маркетплейсы». 

В то же время количество продавцов на других площадках значительно выросло. В частности, у «Сбермегамаркета» число селлеров увеличилось на 120%, у Ozon – на 92%, у «Яндекс Маркета» – на 89%, у Wildberries – на 36%. В среднем общее число продавцов на маркетплейсах выросло на 51% с начала 2023 г.

Как отметил СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец, снижение продавцов на площадке связано с сокращением инвестиций в проект. По его словам, привлечение новых селлеров является серьезной статьей расходов. По данным Data Insight, в прошлом году продажи «AliExpress Россия» снизились на 47% до 56,2 млрд руб.

«AliExpress Россия» – совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас доля Alibaba Group в «AliExpress Россия» составляет 47,85%, у USM – 24,3%, у VK – 15% и у РФПИ – 12,85%. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress, подконтрольной Alibaba Group. 

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В I квартале 2022 г. VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в «AliExpress Россия» на фоне экономической неопределенности, которая влияет на рынок электронной коммерции, говорилось в квартальной отчетности холдинга по МСФО.

Китайская Alibaba Group запустила интернет-магазин AliExpress в России в 2012 г. В мае 2015 г. Alibaba зарегистрировала российское юрлицо, гендиректором компании тогда стал Марк Завадский, бывший журналист и основатель PR-агентства Asia To Go Limite. Сейчас гендиректором является Сергей Гречин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных