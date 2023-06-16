«AliExpress Россия» стал единственным маркетплейсом с уменьшившимся числом продавцов
На маркетплейсе «AliExpress Россия» зафиксирован отток продавцов, с начала года по май их число уменьшилось на 27%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Точка маркетплейсы».
В то же время количество продавцов на других площадках значительно выросло. В частности, у «Сбермегамаркета» число селлеров увеличилось на 120%, у Ozon – на 92%, у «Яндекс Маркета» – на 89%, у Wildberries – на 36%. В среднем общее число продавцов на маркетплейсах выросло на 51% с начала 2023 г.
Как отметил СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец, снижение продавцов на площадке связано с сокращением инвестиций в проект. По его словам, привлечение новых селлеров является серьезной статьей расходов. По данным Data Insight, в прошлом году продажи «AliExpress Россия» снизились на 47% до 56,2 млрд руб.
«AliExpress Россия» – совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас доля Alibaba Group в «AliExpress Россия» составляет 47,85%, у USM – 24,3%, у VK – 15% и у РФПИ – 12,85%. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress, подконтрольной Alibaba Group.
В I квартале 2022 г. VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения доли в «AliExpress Россия» на фоне экономической неопределенности, которая влияет на рынок электронной коммерции, говорилось в квартальной отчетности холдинга по МСФО.
Китайская Alibaba Group запустила интернет-магазин AliExpress в России в 2012 г. В мае 2015 г. Alibaba зарегистрировала российское юрлицо, гендиректором компании тогда стал Марк Завадский, бывший журналист и основатель PR-агентства Asia To Go Limite. Сейчас гендиректором является Сергей Гречин.