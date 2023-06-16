«AliExpress Россия» стал единственным маркетплейсом с уменьшившимся числом продавцов

В то же время количество продавцов на других площадках значительно выросло. В частности, у «Сбермегамаркета» число селлеров увеличилось на 120%, у Ozon – на 92%, у «Яндекс Маркета» – на 89%, у Wildberries – на 36%. В среднем общее число продавцов на маркетплейсах выросло на 51% с начала 2023 г.