«AliExpress Россия» назначила нового гендиректора

«AliExpress Россия» назначила нового гендиректораРешение о замене Дмитрия Сергеева на Сергея Гречина принято в рамках «внутренней реорганизации»
В СП «AliExpress Россия» сменился гендиректор. Вместо Дмитрия Сергеева, который руководил компанией с 2019 г., 30 сентября этот пост занял коммерческий директор по специальным категориям СП Сергей Гречин, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель «AliExpress Россия» заявил «Ведомостям», что решение о назначении нового руководителя было принято в рамках «внутренней реорганизации», отказавшись от дальнейших комментариев. «Дмитрий Сергеев остается в рамках группы AliExpress», – уточнил собеседник.
Смысл реорганизации представитель СП не поясняет. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что эта кадровая перестановка не связана с изменением стратегии и фактически закрепляет перераспределение полномочий, которое происходит с начала года. «Видится, что это назначение фиксирует фокус в деятельности Дмитрия Сергеева на стратегических вопросах и глобальных направлениях развития бизнеса в новых реалиях. А Сергей Гречин, который и ранее был вовлечен в операционное управление, сможет сфокусироваться на достижении безубыточности после трансформации структуры бизнеса», – объясняет эксперт. По словам Бурмистрова, у СП существенно снизилась доля локального сегмента и были оптимизированы расходы на создание логистической инфраструктуры.