«AliExpress Россия» назначила нового гендиректора

Смысл реорганизации представитель СП не поясняет. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что эта кадровая перестановка не связана с изменением стратегии и фактически закрепляет перераспределение полномочий, которое происходит с начала года. «Видится, что это назначение фиксирует фокус в деятельности Дмитрия Сергеева на стратегических вопросах и глобальных направлениях развития бизнеса в новых реалиях. А Сергей Гречин, который и ранее был вовлечен в операционное управление, сможет сфокусироваться на достижении безубыточности после трансформации структуры бизнеса», – объясняет эксперт. По словам Бурмистрова, у СП существенно снизилась доля локального сегмента и были оптимизированы расходы на создание логистической инфраструктуры.