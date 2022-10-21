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«AliExpress Россия» назначила нового гендиректора

Решение о замене Дмитрия Сергеева на Сергея Гречина принято в рамках «внутренней реорганизации»
Анастасия Курашева
Новый гендиректор в СП «AliExpress Россия» Сергей Гречин / aliexpress.ru

В СП «AliExpress Россия» сменился гендиректор. Вместо Дмитрия Сергеева, который руководил компанией с 2019 г., 30 сентября этот пост занял коммерческий директор по специальным категориям СП Сергей Гречин, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель «AliExpress Россия» заявил «Ведомостям», что решение о назначении нового руководителя было принято в рамках «внутренней реорганизации», отказавшись от дальнейших комментариев. «Дмитрий Сергеев остается в рамках группы AliExpress», – уточнил собеседник.

Смысл реорганизации представитель СП не поясняет. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что эта кадровая перестановка не связана с изменением стратегии и фактически закрепляет перераспределение полномочий, которое происходит с начала года. «Видится, что это назначение фиксирует фокус в деятельности Дмитрия Сергеева на стратегических вопросах и глобальных направлениях развития бизнеса в новых реалиях. А Сергей Гречин, который и ранее был вовлечен в операционное управление, сможет сфокусироваться на достижении безубыточности после трансформации структуры бизнеса», – объясняет эксперт. По словам Бурмистрова, у СП существенно снизилась доля локального сегмента и были оптимизированы расходы на создание логистической инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных