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Госдума сняла с повестки рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина

Ведомости

Госдума сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-торговле российским вином через сервис «Почты России». Об этом сообщил в разговоре с «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах ПМЭФа.

«Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя. – Ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли – я не знаю», – сказал он.

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По информации источника «РИА Новости», перенос рассмотрения законопроекта может быть связан с недовольством других маркетплейсов тем, что такая возможность предоставлена только «Почте России». 

Эксперимент должен был начаться 1 ноября 2023 г. и продлиться до 31 июля 2026 г. Предполагалось, что через подраздел на сайте «Почты России» человек сможет купить тихое, игристое и крепленое вино, произведенное из выращенного на территории России винограда. Доставка возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Купить вино смогут только совершеннолетние клиенты, предъявив удостоверение личности.

Ранее по теме: «Почта России» заявила о готовности к дистанционной продаже вина

В апреле правительство одобрило законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России». Торгово-промышленная палата призывает принять закон о торговле спиртным онлайн, не дожидаясь итогов этого эксперимента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных