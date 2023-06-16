Госдума сняла с повестки рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина
«Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя. – Ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли – я не знаю», – сказал он.
По информации источника «РИА Новости», перенос рассмотрения законопроекта может быть связан с недовольством других маркетплейсов тем, что такая возможность предоставлена только «Почте России».
Эксперимент должен был начаться 1 ноября 2023 г. и продлиться до 31 июля 2026 г. Предполагалось, что через подраздел на сайте «Почты России» человек сможет купить тихое, игристое и крепленое вино, произведенное из выращенного на территории России винограда. Доставка возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Купить вино смогут только совершеннолетние клиенты, предъявив удостоверение личности.
В апреле правительство одобрило законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России». Торгово-промышленная палата призывает принять закон о торговле спиртным онлайн, не дожидаясь итогов этого эксперимента.