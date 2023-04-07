Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина онлайн
Правительство одобрило законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России», сообщила пресс-служба кабинета министров, пишет «РИА Новости».
«Законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке», – рассказали в представительстве. Продавать вино через сайт «Почты России» могут начать с 1 ноября этого года.
В пресс-службе «Почты России» рассказали ТАСС, что компания уже готовит к запуску инфраструктуру для онлайн-продажи вина и ожидает начало эксперимента.
Изначально проект по дистанционной продаже алкоголя должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Министерства сельского хозяйства РФ расширили, а сам запуск перенесли.
Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.