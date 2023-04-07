Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина онлайн

Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.