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Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина онлайн

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Правительство одобрило законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России», сообщила пресс-служба кабинета министров, пишет «РИА Новости».

«Законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке», – рассказали в представительстве. Продавать вино через сайт «Почты России» могут начать с 1 ноября этого года.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ТАСС, что компания уже готовит к запуску инфраструктуру для онлайн-продажи вина и ожидает начало эксперимента.

3 апреля РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина и Министерства финансов РФ сообщил, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила разработанные Минфином законопроекты, которые разрешают протестировать дистанционную продажу российского вина через «Почту России».

Изначально проект по дистанционной продаже алкоголя должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Министерства сельского хозяйства РФ расширили, а сам запуск перенесли.

Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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