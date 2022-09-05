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Бизнес

Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя «Почтой России» начнется в 2023 году

Ведомости

«Почта России» может начать эксперимент по продаже алкоголя в апреле 2023 г., об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов в эфире телеканала РБК.

«Пока мы в дискуссии по законопроекту (законопроект «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в Интернете». — Ведомости), и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — сказал он.

Он отметил, что параметры и требования к онлайн-продаже и доставке алкоголя остались прежними: в продаже находится только алкоголь российского производства, его можно купить только совершеннолетним через специализированную витрину, продукцию доставят только на следующий день.

После эфира программы с участием Акимова пресс-служба «Почты России» уточнила, что сроков запуска проекта по торговле алкоголем пока нет.

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Изначально пилотный проект по продаже алкоголя «Почтой России» должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Минсельхоза решили расширить, а запуск перенести. Сообщалось, что эксперимент стартует в апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Уточняется, что в регионах проведения пилотного проекта хорошо развита логистическая инфраструктура, они также вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных