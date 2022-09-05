Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя «Почтой России» начнется в 2023 году

Изначально пилотный проект по продаже алкоголя «Почтой России» должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Минсельхоза решили расширить, а запуск перенести. Сообщалось, что эксперимент стартует в апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Уточняется, что в регионах проведения пилотного проекта хорошо развита логистическая инфраструктура, они также вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 г.