«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с тремя регионами

В рамках этого соглашения стороны договорились реализовывать совместные проекты в области охраны окружающей среды, в том числе одобренный президентом России Владимиром Путиным лесоклиматический проект, «который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов». Помимо этого стороны договорились о взаимодействии при реализации флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений, а также проекта модернизации Ачинского НПЗ.