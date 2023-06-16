«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с тремя регионами
«Документ закрепляет основные направления сотрудничества, которые предполагают реализацию в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов», – сказано в сообщении «Роснефти» по поводу соглашения о сотрудничестве с правительством Красноярского края.
В рамках этого соглашения стороны договорились реализовывать совместные проекты в области охраны окружающей среды, в том числе одобренный президентом России Владимиром Путиным лесоклиматический проект, «который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов». Помимо этого стороны договорились о взаимодействии при реализации флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений, а также проекта модернизации Ачинского НПЗ.
Аналогичное соглашение было подписано и с правительством Югры. Стороны договорились о сотрудничестве «в реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию [Ханты-Мансийского] автономного округа». В рамках соглашения правительство Югры и «Роснефть» договорились «объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки».
В рамках соглашения с Тюменской областью стороны договорились о создании «условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечения промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании».
Предполагается, что «Роснефть» будет оказывать Красноярскому краю, Тюменской области и Югре содействие в вопросах укрепления социальной стабильности, повышения качества образования и кадрового обеспечения инвестиционных проектов, а также привлекать региональные предприятия в качестве подрядчиков и осуществлять проекты по охране природы.