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«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с тремя регионами

Ведомости

«Роснефть» в рамках ПМЭФа заключила соглашения о сотрудничестве с правительствами Югры, Красноярского края и Тюменской области. Об этом сообщается на сайте компании.

«Документ закрепляет основные направления сотрудничества, которые предполагают реализацию в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов», – сказано в сообщении «Роснефти» по поводу соглашения о сотрудничестве с правительством Красноярского края.

В рамках этого соглашения стороны договорились реализовывать совместные проекты в области охраны окружающей среды, в том числе одобренный президентом России Владимиром Путиным лесоклиматический проект, «который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов». Помимо этого стороны договорились о взаимодействии при реализации флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений, а также проекта модернизации Ачинского НПЗ.

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Аналогичное соглашение было подписано и с правительством Югры. Стороны договорились о сотрудничестве «в реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию [Ханты-Мансийского] автономного округа». В рамках соглашения правительство Югры и «Роснефть» договорились «объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки». 

В рамках соглашения с Тюменской областью стороны договорились о создании «условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечения промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании».

Предполагается, что «Роснефть» будет оказывать Красноярскому краю, Тюменской области и Югре содействие в вопросах укрепления социальной стабильности, повышения качества образования и кадрового обеспечения инвестиционных проектов, а также привлекать региональные предприятия в качестве подрядчиков и осуществлять проекты по охране природы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных