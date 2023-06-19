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Бизнес

Whoosh локализовал производство запчастей для электросамокатов в России

Ведомости

Сервис кикшеринга Whoosh локализовал производство компонентов для электросамокатов, сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках проекта совместно с местными подрядчиками компания организовала производство резиновых ковриков, грипс и заглушек грипс, декоративных накладок и других деталей. Эти комплектующие чаще всего подлежат замене при эксплуатации самокатов», – рассказали в представительстве.

Произведенные в России детали уже были задействованы в электросамокатах этого сезона, добавили в Whoosh. Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что проект по локализации производства позволил «добиться существенного уровня экономии от 10 до 36% по разным позициям, в зависимости от типа компонентов».

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«Ожидаем экономию порядка 20% во втором полугодии 2023 г. от бюджета на комплектующие. За счет дополнительного повышения качества и износостойкости определенных компонентов мы прогнозируем, что на более длительном промежутке времени экономия будет еще больше», – сказал Чуйко.

Сам проект по локализации производства компонентов для электротранспорта Whoosh начали осенью 2022 г. Уже в следующем сезоне сервис планирует полное обновление своего транспорта произведенными в РФ деталями, а в ближайшем будущем комплектующие будут использоваться в парке самокатов в странах СНГ, заявили в компании.

Ранее «Ведомости» отмечали рост акций Whoosh три сессии подряд. Объем торгов акциями в среднем составлял 50 млн руб. в день, однако 10 апреля был отмечен сильный рост на Московской бирже – торги акциями достигли почти 600 млн руб.

Whoosh стала единственной компанией, вышедшей на Мосбиржу в 2022 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. С тех пор фиксируется регулярный рост акций сервиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных