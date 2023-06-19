Whoosh локализовал производство запчастей для электросамокатов в России
Сервис кикшеринга Whoosh локализовал производство компонентов для электросамокатов, сообщили в пресс-службе компании.
«В рамках проекта совместно с местными подрядчиками компания организовала производство резиновых ковриков, грипс и заглушек грипс, декоративных накладок и других деталей. Эти комплектующие чаще всего подлежат замене при эксплуатации самокатов», – рассказали в представительстве.
Произведенные в России детали уже были задействованы в электросамокатах этого сезона, добавили в Whoosh. Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко заявил, что проект по локализации производства позволил «добиться существенного уровня экономии от 10 до 36% по разным позициям, в зависимости от типа компонентов».
«Ожидаем экономию порядка 20% во втором полугодии 2023 г. от бюджета на комплектующие. За счет дополнительного повышения качества и износостойкости определенных компонентов мы прогнозируем, что на более длительном промежутке времени экономия будет еще больше», – сказал Чуйко.
Сам проект по локализации производства компонентов для электротранспорта Whoosh начали осенью 2022 г. Уже в следующем сезоне сервис планирует полное обновление своего транспорта произведенными в РФ деталями, а в ближайшем будущем комплектующие будут использоваться в парке самокатов в странах СНГ, заявили в компании.
Ранее «Ведомости» отмечали рост акций Whoosh три сессии подряд. Объем торгов акциями в среднем составлял 50 млн руб. в день, однако 10 апреля был отмечен сильный рост на Московской бирже – торги акциями достигли почти 600 млн руб.
Whoosh стала единственной компанией, вышедшей на Мосбиржу в 2022 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. С тех пор фиксируется регулярный рост акций сервиса.