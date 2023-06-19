Whoosh локализовал производство запчастей для электросамокатов в России

«Ожидаем экономию порядка 20% во втором полугодии 2023 г. от бюджета на комплектующие. За счет дополнительного повышения качества и износостойкости определенных компонентов мы прогнозируем, что на более длительном промежутке времени экономия будет еще больше», – сказал Чуйко.