Почему акции Whoosh растут третью сессию подряд

Акции сервиса аренды самокатов Whoosh растут третью сессию подряд. По итогам понедельника бумаги подорожали на 9,4% до 236,77 руб. А за три торговых дня с 6 по 10 апреля котировки бумаг взлетели на 17,8%. Whoosh стала единственной компанией, вышедшей на Мосбиржу в 2022 г., – в ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. С тех пор ее акции подорожали на 28%.