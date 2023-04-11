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Почему акции Whoosh растут третью сессию подряд

Старт сезона проката самокатов, тест новых технологий и ожидания дивидендов привлекают инвесторов
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Акции сервиса аренды самокатов Whoosh растут третью сессию подряд. По итогам понедельника бумаги подорожали на 9,4% до 236,77 руб. А за три торговых дня с 6 по 10 апреля котировки бумаг взлетели на 17,8%. Whoosh стала единственной компанией, вышедшей на Мосбиржу в 2022 г., – в ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. С тех пор ее акции подорожали на 28%.

Объемы торгов акциями Whoosh в эти дни были аномальными: в среднем они составляют 50 млн руб. в день, но 6 и 7 апреля превышали 300 млн руб., а 10 апреля достигли почти 600 млн руб., следует из данных Мосбиржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных