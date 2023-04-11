Почему акции Whoosh растут третью сессию подряд

Почему акции Whoosh растут третью сессию подрядСтарт сезона проката самокатов, тест новых технологий и ожидания дивидендов привлекают инвесторов
Акции сервиса аренды самокатов Whoosh растут третью сессию подряд. По итогам понедельника бумаги подорожали на 9,4% до 236,77 руб. А за три торговых дня с 6 по 10 апреля котировки бумаг взлетели на 17,8%. Whoosh стала единственной компанией, вышедшей на Мосбиржу в 2022 г., – в ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. С тех пор ее акции подорожали на 28%.
Объемы торгов акциями Whoosh в эти дни были аномальными: в среднем они составляют 50 млн руб. в день, но 6 и 7 апреля превышали 300 млн руб., а 10 апреля достигли почти 600 млн руб., следует из данных Мосбиржи.
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