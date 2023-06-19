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Coca-Cola HBC выкупит производителя водки Finlandia за $220 млн

Ведомости

Работающее в Европе подразделение The Coca-Cola Company Coca-Cola HBC приобретет производителя водки Finlandia – Brown-Forman Finland. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Стоимость сделки по покупке подразделения у американской Brown-Forman составит $220 млн. Ее планируют закрыть во второй половине 2023 г.

В сообщении компании говорится, что Finlandia – это ведущий бренд водки в Центральной и Восточной Европе. Ее выпуск начался в 1970 г. Finlandia стала первой скандинавской водкой, продаваемой на территории США.

Brown-Forman также принадлежит бренд виски Jack Daniel’s. Компания приостановила продажу продукции в России после начала спецоперации. Brown-Forman приобрел производителя Finlandia в 2004 г. Несколько лет назад уже сообщалось, что компания рассматривала возможность продать бренд и планировала сосредоточиться на производстве виски. Coca-Cola HBC ввозила продукцию американской компании в Россию, но в 2017 г. СМИ писали, что контракт расторгнут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных