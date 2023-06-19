Coca-Cola HBC выкупит производителя водки Finlandia за $220 млн
Работающее в Европе подразделение The Coca-Cola Company Coca-Cola HBC приобретет производителя водки Finlandia – Brown-Forman Finland. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Стоимость сделки по покупке подразделения у американской Brown-Forman составит $220 млн. Ее планируют закрыть во второй половине 2023 г.
В сообщении компании говорится, что Finlandia – это ведущий бренд водки в Центральной и Восточной Европе. Ее выпуск начался в 1970 г. Finlandia стала первой скандинавской водкой, продаваемой на территории США.
Brown-Forman также принадлежит бренд виски Jack Daniel’s. Компания приостановила продажу продукции в России после начала спецоперации. Brown-Forman приобрел производителя Finlandia в 2004 г. Несколько лет назад уже сообщалось, что компания рассматривала возможность продать бренд и планировала сосредоточиться на производстве виски. Coca-Cola HBC ввозила продукцию американской компании в Россию, но в 2017 г. СМИ писали, что контракт расторгнут.