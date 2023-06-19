Coca-Cola HBC выкупит производителя водки Finlandia за $220 млн

Brown-Forman также принадлежит бренд виски Jack Daniel’s. Компания приостановила продажу продукции в России после начала спецоперации. Brown-Forman приобрел производителя Finlandia в 2004 г. Несколько лет назад уже сообщалось, что компания рассматривала возможность продать бренд и планировала сосредоточиться на производстве виски. Coca-Cola HBC ввозила продукцию американской компании в Россию, но в 2017 г. СМИ писали, что контракт расторгнут.