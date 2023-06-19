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Бизнес

В 2022 году 7,7% сотрудников «Яндекса» работали из-за рубежа

Ведомости

В прошлом году в «Яндексе» работал 25 431 человек, что на 20% больше, чем в 2021 г. При этом 7,7% из них (1958 человек) работали в зарубежных офисах компании, говорится в отчете об устойчивом развитии.

«Больше всего сотрудников было трудоустроено в России (92,3%). Показатель учитывает как постоянные, так и временные трудовые договоры», – говорится в материалах.

В 2022 г. сотрудники компании помимо России работали также в Армении, Белоруссии, Израиле, Казахстане, Сербии и др. Как уточняется в отчете, это преимущественно «специалисты с существенным профессиональным опытом, с узкой и/или наиболее востребованной на момент найма специализацией». Согласно информации на сайте «Яндекса», его офисы расположены более чем в 20 городах мира.

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В 2020 г. в «Яндексе» всего работали 15 666 сотрудников, за два года штат вырос на 62%. Такую динамику в компании объяснили масштабированием бизнеса. При этом прирост числа новых сотрудников в 2022 г. оказался ниже, чем в 2021 г. (6650 против 8858 человек), что обусловлено приостановкой найма в середине прошлого года.

98,6% сотрудников компании работали в прошлом году по постоянному трудовому договору, еще 1,4% имели проектную занятость с конкретным сроком окончания работ.

Ранее в апреле РБК со ссылкой на квартальную финансовую отчетность Yandex N.V сообщал, что по итогам 2022 г. общее число сотрудников группы «Яндекс» за рубежом превысило 1700 человек, что почти в три раза больше по сравнению с 2021 г. В общей сложности по состоянию на апрель в компании работали 20 900 человек, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это число не входят те, кто работает в формате неполного рабочего дня.

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При этом на IT-рынке тогда отметили, что около 90% сотрудников «Яндекса» в международных офисах компании – это те, кто уехал из России.

После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных