В 2022 году 7,7% сотрудников «Яндекса» работали из-за рубежа

Ранее в апреле РБК со ссылкой на квартальную финансовую отчетность Yandex N.V сообщал, что по итогам 2022 г. общее число сотрудников группы «Яндекс» за рубежом превысило 1700 человек, что почти в три раза больше по сравнению с 2021 г. В общей сложности по состоянию на апрель в компании работали 20 900 человек, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это число не входят те, кто работает в формате неполного рабочего дня.