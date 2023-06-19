В 2022 году 7,7% сотрудников «Яндекса» работали из-за рубежа
В прошлом году в «Яндексе» работал 25 431 человек, что на 20% больше, чем в 2021 г. При этом 7,7% из них (1958 человек) работали в зарубежных офисах компании, говорится в отчете об устойчивом развитии.
«Больше всего сотрудников было трудоустроено в России (92,3%). Показатель учитывает как постоянные, так и временные трудовые договоры», – говорится в материалах.
В 2022 г. сотрудники компании помимо России работали также в Армении, Белоруссии, Израиле, Казахстане, Сербии и др. Как уточняется в отчете, это преимущественно «специалисты с существенным профессиональным опытом, с узкой и/или наиболее востребованной на момент найма специализацией». Согласно информации на сайте «Яндекса», его офисы расположены более чем в 20 городах мира.
В 2020 г. в «Яндексе» всего работали 15 666 сотрудников, за два года штат вырос на 62%. Такую динамику в компании объяснили масштабированием бизнеса. При этом прирост числа новых сотрудников в 2022 г. оказался ниже, чем в 2021 г. (6650 против 8858 человек), что обусловлено приостановкой найма в середине прошлого года.
98,6% сотрудников компании работали в прошлом году по постоянному трудовому договору, еще 1,4% имели проектную занятость с конкретным сроком окончания работ.
Ранее в апреле РБК со ссылкой на квартальную финансовую отчетность Yandex N.V сообщал, что по итогам 2022 г. общее число сотрудников группы «Яндекс» за рубежом превысило 1700 человек, что почти в три раза больше по сравнению с 2021 г. В общей сложности по состоянию на апрель в компании работали 20 900 человек, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это число не входят те, кто работает в формате неполного рабочего дня.
При этом на IT-рынке тогда отметили, что около 90% сотрудников «Яндекса» в международных офисах компании – это те, кто уехал из России.
После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись.