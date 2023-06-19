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Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал всех уехавших из России вернуться, пока у них есть такая возможность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», – написал он.

Таким образом Володин прокомментировал недавнее заявление президента Чехии Петра Павла, который сказал, что уехавшие из страны россияне должны находиться под пристальным вниманием спецслужбы. В качестве примера он привел меры США по отношению к японцам в годы Второй мировой войны, когда в «военные центры перемещения» были отправлены около 125 000 человек японского происхождения из-за опасений, что часть населения США поддержит японскую армию в случае высадки на западном побережье.

Володин также сообщил, что с начала спецоперации в Россию уже вернулось больше половины уехавших. По его словам, процесс продолжается. 

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После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись.

В феврале Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из страны, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных