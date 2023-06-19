Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись.