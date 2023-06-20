Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
Для сравнения: по итогам 2021 г. выручка компаний составила 655 трлн руб. Несмотря на кратный рост выручки, чистая прибыль компаний увеличилась не настолько значительно – на 5,9%, с 29,4 трлн до 31,1 трлн руб. При средней инфляции в 13,8% реальная прибыль компаний снизилась, пишет РБК.
По информации ФНС, такие показатели обусловлены ростом экспортной выручки в основном нефтегазовых компаний, а также восстановлением потребительского спроса. Выручка компаний превысила квадриллион уже по итогам девяти месяцев прошлого года. По словам профессора кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александра Чепуренко, сравнительно невысокий рост объема чистой прибыли может свидетельствовать о скачкообразном росте издержек бизнеса, в том числе на логистику.
Сильнее всего выросли внереализационные доходы компаний – те, которые связаны с положительной курсовой разницей, которая появляется по валютным обязательствам при укреплении рубля и по валютным депозитам – на фоне ослабления. По данным ФНС, внереализационные доходы увеличились в три раза, до почти 900 трлн руб. Уточняется, что сумма налога на прибыль всех компаний по итогам прошлого года составила 5,6 трлн руб.
7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза до 5%. По данным ФНС, совокупная прибыль компаний за 2021–2022 гг. превысила аналогичный показатель за 2018–2019 гг. в полтора раза, или на 21,7 трлн руб.