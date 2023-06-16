Греф рассказал об ожиданиях бизнеса по увеличению налоговой нагрузки
Бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в связи с растущими расходами российского бюджета. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время выступления на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФа.
«Очевидно, что она [расходная часть бюджета] будет расти. Единственная такая степень свободы – это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки», – сказал он.
По словам Грефа, для правительства существует четыре приоритета – национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие.
15 июня помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФе сообщил, что повышение налогов на бизнес стало бы контрпродуктивной мерой. По его словам, потенциальный выигрыш от увеличения налогов окажется меньше потерь от замедления экономики. Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, указал на то, что любая налоговая нагрузка на бизнес подорвет рост частных инвестиций, а они необходимы российской экономике.
7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%.