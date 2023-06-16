Газета
Бизнес

Греф рассказал об ожиданиях бизнеса по увеличению налоговой нагрузки

Ведомости

Бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в связи с растущими расходами российского бюджета. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время выступления на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФа.

«Очевидно, что она [расходная часть бюджета] будет расти. Единственная такая степень свободы – это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки», – сказал он. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По словам Грефа, для правительства существует четыре приоритета – национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие. 

15 июня помощник президента России Максим Орешкин на ПМЭФе сообщил, что повышение налогов на бизнес стало бы контрпродуктивной мерой. По его словам, потенциальный выигрыш от увеличения налогов окажется меньше потерь от замедления экономики. Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, указал на то, что любая налоговая нагрузка на бизнес подорвет рост частных инвестиций, а они необходимы российской экономике.

Ранее по теме: Экономические власти обсудили способы «вытащить экономику»

7 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%.

Смотреть / 
5 фото

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных