«Нафтогаз Украины» обратился в суд США для принудительного взыскания с России $5 млрд

Разбирательство в арбитраже «Нафтогаз» инициировал еще в октябре 2016 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения о защите инвестиций от 1998 г., в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям.