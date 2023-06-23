«Нафтогаз Украины» обратился в суд США для принудительного взыскания с России $5 млрд
«Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы обратились в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Об этом сообщили в украинской компании.
В «Нафтогазе» ссылаются на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г., согласно которой арбитражное решение может быть исполнено принудительно. Соответственно, украинская компания хочет воспользоваться этим правом и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России, пояснили в «Нафтогазе».
Разбирательство в арбитраже «Нафтогаз» инициировал еще в октябре 2016 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения о защите инвестиций от 1998 г., в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям.
В апреле 2023 г. Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение о том, что Россия обязана выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму.