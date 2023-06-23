Газета
Бизнес

«Нафтогаз Украины» обратился в суд США для принудительного взыскания с России $5 млрд

Ведомости

«Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы обратились в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Об этом сообщили в украинской компании.

В «Нафтогазе» ссылаются на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г., согласно которой арбитражное решение может быть исполнено принудительно. Соответственно, украинская компания хочет воспользоваться этим правом и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России, пояснили в «Нафтогазе».

Ранее по теме: Как «Нафтогаз Украины» хочет получить от России $5 млрд за активы в Крыму

Разбирательство в арбитраже «Нафтогаз» инициировал еще в октябре 2016 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения о защите инвестиций от 1998 г., в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. После вхождения Крыма и Севастополя в состав России имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям.

В апреле 2023 г. Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение о том, что Россия обязана выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных