Как «Нафтогаз Украины» хочет получить от России $5 млрд за активы в Крыму

По мнению Каца, Россия будет оспаривать решение арбитража в государственных судах Нидерландов. Если же отменить решение не удастся, власти РФ, по предположению юриста, попытаются препятствовать его принудительному исполнению в иностранных судах. Кац поясняет, что власти Украины не получат право самостоятельно экспроприировать активы России, для этого им придется обратиться за принудительным исполнением в суды западных стран. Там располагается много российских активов, в том числе уже арестованных, и вероятность принудительного исполнения в их отношении высока, отмечает юрист.