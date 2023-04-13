Как «Нафтогаз Украины» хочет получить от России $5 млрд за активы в Крыму

Как «Нафтогаз Украины» хочет получить от России $5 млрд за активы в КрымуПерспективы исполнения решения иностранного суда еще предстоит обсудить, говорит представитель Кремля
Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение о том, что Россия обязана выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Об этом «Нафтогаз» сообщил на своем сайте 13 апреля 2023 г. Решение трибунала было вынесено днем ранее.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение «Нафтогаза», заявил, что юристы, которые представляют интересы России в этом деле, проанализируют решение трибунала и примут решение о дальнейших действиях. «Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение, вместе с тем, новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», – отметил он.
«Ведомости» направили запросы в Минюст, Генпрокуратуру РФ и в правительство Крыма.
В сообщении украинской госкомпании говорится, что по решению суда размер компенсации, которую Россия должна выплатить «Нафтогазу», должен равняться справедливой рыночной стоимости активов группы до момента их утраты. Арбитраж также не согласился с утверждением российской стороны, что «Нафтогаз» не имеет права на какую-либо компенсацию, указывает украинская компания. Также по решению трибунала Россия должна возместить украинской компании расходы, связанные с арбитражным производством.
«Нафтогаз» инициировал разбирательство в арбитраже в октябре 2016 г. Оно было основано на российско-украинском соглашении о защите инвестиций от 1998 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за якобы имевшее место нарушение соглашения, в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г.
После вхождения Крыма и Севастополя в состав России в 2014 г. имущество дочерних компаний «Нафтогаза» «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», расположенное на полуострове и на шельфе, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании «Черноморнефтегаз», принадлежащей крымским властям. На сайте компании говорится, что она находится в ведомственном подчинении минэнерго Республики Крым. «Черноморнефтегаз» разрабатывает месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, в акватории Азовского моря и на сухопутной части Крыма.
Изначально «Нафтогаз» оценивал сумму ущерба в $2,6 млрд, затем повысил ее до $5,2 млрд, еще позднее – до $8 млрд. В августе 2021 г. «Нафтогаз» сообщал, что сумма иска с учетом процентов превысила $9 млрд. Почему в итоге гаагские арбитры оценили сумму в $5 млрд, не поясняется.
Юрист Forward Legal Ростислав Кац напоминает, что в подавляющем большинстве дел проигравшие государства не соглашаются с решениями трибунала и не исполняют их. «Россия не будет исключением», – считает он.
Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что добровольное исполнение решения Россией сейчас «не представляется реалистичным». Винокурова напоминает, что с 2020 г. Конституционный суд РФ по закону рассматривает вопросы об исполнении решений межгосударственных органов и может посчитать решение трибунала противоречащим публичному правопорядку.
По мнению Каца, Россия будет оспаривать решение арбитража в государственных судах Нидерландов. Если же отменить решение не удастся, власти РФ, по предположению юриста, попытаются препятствовать его принудительному исполнению в иностранных судах. Кац поясняет, что власти Украины не получат право самостоятельно экспроприировать активы России, для этого им придется обратиться за принудительным исполнением в суды западных стран. Там располагается много российских активов, в том числе уже арестованных, и вероятность принудительного исполнения в их отношении высока, отмечает юрист.
Винокурова же напоминает, что изъятия российских активов уже произошли на территории Европы, а после принятия закона о принудительном изъятии активов РФ на Украине такая национализация «уже фактически проводится».
В 2022 г. власти Украины приняли закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», который предполагает национализацию на Украине имущества и финансовых средств физлиц и юрлиц из РФ.
Ранее западные страны заблокировали $300 млрд резервов ЦБ РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 г. предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства ЦБ РФ и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в специальный фонд, средства инвестировать, а полученную прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.