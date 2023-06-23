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Бизнес

Генпрокурор России счел невозможным полный отказ от госконтроля бизнеса

Ведомости

Полный отказ от государственного контроля над бизнесом в России невозможен, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с предпринимателями в Оренбургской области.

«Думаю, все слышали на этот счет позицию президента Владимира Владимировича Путина, что проверок (бизнеса) не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно», – приводит его слова «Интерфакс».

При этом чиновник подчеркнул, что необходимо сместить вектор проверок бизнеса в сторону профилактики нарушений.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2023 Владимир Путин затронул проблему, что в сфере проверок бизнеса происходит «подмена понятий», так как вместо контрольно-надзорных органов к предпринимателям стали приходить правоохранители. В связи с этим Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.

Ранее по теме: Правительство закрепит проверки бизнеса за профильными ведомствами

Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России их число и так значительно снизилось. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство закрепит законодательно норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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