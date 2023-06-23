Акции Siemens Energy рухнули на 37% из-за проблем с ветряными турбинами
22 июня компания сообщила, что после проверки дочернего предприятия Siemens Gamesas было обнаружено «существенное увеличение частоты отказов компонентов ветряных турбин». По данным Reuters, речь идет о проблемах, которые затрагивают от 15 до 30% турбин, общая ветровая мощность которых эквивалентна 132 атомным электростанциям.
Стоимость работ по устранению этих проблем сейчас оценивается более чем в 1 млрд евро. В связи с этим материнская компания отозвала свои прогнозы по прибыли Siemens Gamesas и, как следствие, прогноз по прибыли всей группы на 2023 финансовый год. Как пишет Reuters, рыночная стоимость компании в результате этого может снизиться на треть.
Уточняется, что сейчас основной проблемой являются дефекты в лопастях ротора и подшипниках, которые в перспективе могут привести как к трещинам, так и к отказу компонентов, которые необходимо будет заменить.
Стоимость акций Siemens Energy 23 июня падала до минимума в $14,55 после открытия на уровне $18,8. К 20:05 мск они выросли до $14,8 (-25,37% к цене закрытия 22 июня). На фоне этих новостей стоимость акций также упала у европейских производителей ветряных турбин Nordex и Vestas.
В прошлом году «Интер РАО» приобрела доли Siemens Energy в российских предприятиях. В частности, в сентябре «Интер РАО» купила завод «Воронежский трансформатор», а также 65%-ную долю в предприятии «Сименс технологии газовых турбин» в Ленинградской области (остальные 35% принадлежат «Силовым машинам»). Таким образом, немецкая компания продала свой бизнес в России.