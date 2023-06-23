Газета
Бизнес

Акции Siemens Energy рухнули на 37% из-за проблем с ветряными турбинами

Ведомости

Акции компании Siemens Energy упали на 37,3% после того, как она сообщила, что на устранение проблем с ветряными турбинами может понадобиться несколько лет, пишет CNBC. 

22 июня компания сообщила, что после проверки дочернего предприятия Siemens Gamesas было обнаружено «существенное увеличение частоты отказов компонентов ветряных турбин». По данным Reuters, речь идет о проблемах, которые затрагивают от 15 до 30% турбин, общая ветровая мощность которых эквивалентна 132 атомным электростанциям. 

Стоимость работ по устранению этих проблем сейчас оценивается более чем в 1 млрд евро. В связи с этим материнская компания отозвала свои прогнозы по прибыли Siemens Gamesas и, как следствие, прогноз по прибыли всей группы на 2023 финансовый год. Как пишет Reuters, рыночная стоимость компании в результате этого может снизиться на треть. 

Уточняется, что сейчас основной проблемой являются дефекты в лопастях ротора и подшипниках, которые в перспективе могут привести как к трещинам, так и к отказу компонентов, которые необходимо будет заменить. 

Стоимость акций Siemens Energy 23 июня падала до минимума в $14,55 после открытия на уровне $18,8. К 20:05 мск они выросли до $14,8 (-25,37% к цене закрытия 22 июня). На фоне этих новостей стоимость акций также упала у европейских производителей ветряных турбин Nordex и Vestas.

Ранее по теме: Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

В прошлом году «Интер РАО» приобрела доли Siemens Energy в российских предприятиях. В частности, в сентябре «Интер РАО» купила завод «Воронежский трансформатор», а также 65%-ную долю в предприятии «Сименс технологии газовых турбин» в Ленинградской области (остальные 35% принадлежат «Силовым машинам»). Таким образом, немецкая компания продала свой бизнес в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных