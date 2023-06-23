Акции Siemens Energy рухнули на 37% из-за проблем с ветряными турбинами

Стоимость работ по устранению этих проблем сейчас оценивается более чем в 1 млрд евро. В связи с этим материнская компания отозвала свои прогнозы по прибыли Siemens Gamesas и, как следствие, прогноз по прибыли всей группы на 2023 финансовый год. Как пишет Reuters, рыночная стоимость компании в результате этого может снизиться на треть.