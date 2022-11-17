Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

Siemens Energy, которая стала самостоятельной компанией в результате корпоративной реорганизации (spin-off) концерна Siemens в 2020 г., также сообщила в августе о планах по уходу с российского рынка, писали ранее «Ведомости». Компания, согласно ее отчетности, прогнозировала потерю около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией по итогам финансового года. Выход из российских активов продолжится до конца 2022 г., передавал 16 ноября «Интерфакс».