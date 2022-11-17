Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России
«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце IV квартала 2022 финансового года (закончился в сентябре — "Ведомости")», – говорится в отчете.
Концерн Siemens запустил процедуру ухода из РФ в мае после начала СВО на Украине. Компания сообщала о выходе из «Уральских локомотивов» (СП с «Синарой»), прекращает деятельность в России также подразделение компании «Сименс мобильность».
Siemens Energy, которая стала самостоятельной компанией в результате корпоративной реорганизации (spin-off) концерна Siemens в 2020 г., также сообщила в августе о планах по уходу с российского рынка, писали ранее «Ведомости». Компания, согласно ее отчетности, прогнозировала потерю около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией по итогам финансового года. Выход из российских активов продолжится до конца 2022 г., передавал 16 ноября «Интерфакс».
После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний.
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