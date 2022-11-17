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Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

Ведомости

Немецкий концерн Siemens объявил о продаже своего финансового и лизингового бизнеса в России, следует из квартального отчета компании.

«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце IV квартала 2022 финансового года (закончился в сентябре — "Ведомости")», – говорится в отчете.

Концерн Siemens запустил процедуру ухода из РФ в мае после начала СВО на Украине. Компания сообщала о выходе из «Уральских локомотивов» (СП с «Синарой»), прекращает деятельность в России также подразделение компании «Сименс мобильность».

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Siemens Energy, которая стала самостоятельной компанией в результате корпоративной реорганизации (spin-off) концерна Siemens в 2020 г., также сообщила в августе о планах по уходу с российского рынка, писали ранее «Ведомости». Компания, согласно ее отчетности, прогнозировала потерю около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией по итогам финансового года. Выход из российских активов продолжится до конца 2022 г., передавал 16 ноября «Интерфакс».

После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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