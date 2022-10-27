Путин заявил, что у западных компаний есть договоренности о возвращении в Россию
У западных компаний, которые решили уйти из России, есть договоренности о том, чтобы вернуться, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам президента, по большинству направлений отечественный бизнес перехватывает всех тех, кто уходит.
«Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся". А как, продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договоренности с менеджментом были, что вернутся. Ну а как иначе, чтобы подарки двум-трем физическим лицам делать? Нет, конечно», — отметил глава государства.
После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.
После того, ка компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию.
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