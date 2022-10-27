Путин заявил, что у западных компаний есть договоренности о возвращении в Россию

«Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся". А как, продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договоренности с менеджментом были, что вернутся. Ну а как иначе, чтобы подарки двум-трем физическим лицам делать? Нет, конечно», — отметил глава государства.