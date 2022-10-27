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Путин заявил, что у западных компаний есть договоренности о возвращении в Россию

Ведомости

У западных компаний, которые решили уйти из России, есть договоренности о том, чтобы вернуться, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, по большинству направлений отечественный бизнес перехватывает всех тех, кто уходит.

«Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся". А как, продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договоренности с менеджментом были, что вернутся. Ну а как иначе, чтобы подарки двум-трем физическим лицам делать? Нет, конечно», — отметил глава государства.

После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.

После того, ка компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных