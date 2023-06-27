В Минэке обсудят повышение пошлин на импортное вино
Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития рассматривает повышение ввозных пошлин на импортное вино. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью «Российской газете».
«Рассматривается вариант повышения пошлин. Будут ли они повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются», – сказал он.
В обсуждении участвуют также Минфин и Минпромторг, добавил чиновник. Сейчас размер ввозных пошлин составляет 12,5%.
Отвечая на вопрос о перспективах законопроекта об эксперименте по онлайн-продаже вина, Сазанов подчеркнул, что вопрос обсуждается в Госдуме, но финальное решение по эксперименту пока не принято.
«Многие участники этого обсуждения считают, что вопрос требует дополнительной проработки. При этом предложения от парламентариев звучат разные и прямо противоположные», – заметил он.
Так, одни депутаты выступают против проведения эксперимента, а другие считают, что необходимо включить в него и других операторов, кроме «Почты России», пояснил чиновник.
«Не исключено, что эксперимент решат не проводить вовсе. Но я все же надеюсь, что компромиссное решение будет найдено», – подытожил Сазанов.
Изначально проект по дистанционной продаже алкоголя должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Министерства сельского хозяйства РФ расширили, а сам запуск перенесли.
Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.