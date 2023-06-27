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Бизнес

В Минэке обсудят повышение пошлин на импортное вино

Ведомости

Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития рассматривает повышение ввозных пошлин на импортное вино. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью «Российской газете».

«Рассматривается вариант повышения пошлин. Будут ли они повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются», – сказал он.

В обсуждении участвуют также Минфин и Минпромторг, добавил чиновник. Сейчас размер ввозных пошлин составляет 12,5%.

Отвечая на вопрос о перспективах законопроекта об эксперименте по онлайн-продаже вина, Сазанов подчеркнул, что вопрос обсуждается в Госдуме, но финальное решение по эксперименту пока не принято.

«Многие участники этого обсуждения считают, что вопрос требует дополнительной проработки. При этом предложения от парламентариев звучат разные и прямо противоположные», – заметил он.

Так, одни депутаты выступают против проведения эксперимента, а другие считают, что необходимо включить в него и других операторов, кроме «Почты России», пояснил чиновник.

«Не исключено, что эксперимент решат не проводить вовсе. Но я все же надеюсь, что компромиссное решение будет найдено», – подытожил Сазанов.

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Изначально проект по дистанционной продаже алкоголя должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Министерства сельского хозяйства РФ расширили, а сам запуск перенесли.

Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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