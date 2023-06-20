Как выросший импорт вина из Грузии изменит спрос на российском рынке

«Они [грузинские вина ] всегда присутствовали на полках, даже когда были конфликты [России] с Грузией. У них отдельная ниша. Есть любители, люди ностальгируют по этим сортам. Эта ниша не расширяется и не увеличивается, молодежь не пьет грузинские вина. <…> У нас [в России] сейчас развивается сегмент сухих вин красных, белых и розовых», – сказал он «Ведомостям».