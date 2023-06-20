Как выросший импорт вина из Грузии изменит спрос на российском рынке

Как выросший импорт вина из Грузии изменит спрос на российском рынкеДоля отечественной продукции на рынке сейчас превышает 50%
Рост импорта грузинских вин в Россию носит временный характер, он связан с перезатариванием отечественного рынка винами из этого региона, заявил «Ведомостям» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Сейчас российские виноделы предлагают свою программу — запрет импорта на вина европейских стран (Италии, Франции, Испании и т. д.), введение мощных пошлин. Что должны сделать импортеры в этой ситуации? Колоссально увеличить ввоз продукции. Кто-нибудь купит — не в этом году, так в следующем. Следовательно, надо завезти максимум продукции до того, как поднимут пошлины или вообще запретят ввоз», – отметил он.
По словам эксперта, туристический поток из России частично перераспределился в Грузию из Европы и производители этого региона «почувствовали дополнительный интерес российских потребителей». Кроме того, грузинское вино в Россию привезти легко, в отличие от европейского, сказал он.
В то же время по объемам тихого вина Грузия совсем немного опередила Италию, а объем поставляемого в Россию грузинского игристого вина в два раза меньше, чем итальянского, добавил собеседник «Ведомостей».
В I квартале 2023 г. импорт тихих вин из Грузии вырос на 49% до 13,1 млн л, сообщил 20 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. По информации издания, за I квартал 2023 г. из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, а из Италии — 23,36 млн л.
В целом на отечественном рынке российское вино занимает 50%, в то время как грузинское – менее 10% от совокупной доли импортного вина, отметил Дробиз.
К 2023 г. доля российского вина на внутреннем рынке достигла 55%, говорил в апреле статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По словам замминистра сельского хозяйства Марины Афониной, в 2022 г. произведено 65,2 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 8% больше объемов 2021 г. При этом самый большой рост был зафиксирован в категории игристых вин.
Председатель Союза виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин считает, что грузинские вина могут конкурировать с российскими в сегменте сладких и полусладких красных вин.
«Они [грузинские вина ] всегда присутствовали на полках, даже когда были конфликты [России] с Грузией. У них отдельная ниша. Есть любители, люди ностальгируют по этим сортам. Эта ниша не расширяется и не увеличивается, молодежь не пьет грузинские вина. <…> У нас [в России] сейчас развивается сегмент сухих вин красных, белых и розовых», – сказал он «Ведомостям».
Доля грузинских вин на полке возросла, это связано это с перестроением импорта, рассказал «Ведомостям» представитель Х5 Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата»). «Спрос на грузинские вина устойчив, у них был и остается свой постоянный покупатель <...> В то же время отечественные производители могут предложить большую широту ассортимента за меньшую цену. В ассортименте “Перекрёстка”, например, сейчас российского вина в четыре раза больше, чем грузинского», – сказал он.
В HoReCa (гостиницы и общепит) предпочтения потребителей не поменялись и вряд ли поменяются, считает омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Грузинское вино в ресторанах было всегда, но потребляли его значительно меньше, нежели итальянского или испанского, рассказал он. В «Мясо & рыба», по его словам, 200 позиций вина, из них 60 — итальянское и только три позиции – грузинское. Остальное меню — вина Франции, Нового Света, Португалии, Испании и России.
«Грузинское вино занимает место на рынке в магазинах – не в ресторанах. Оно дешевле, чем итальянское, и там нет каких-то дополнительных проблем с логистикой, поэтому предприниматель [ритейлер] продает его больше», – сказал он «Ведомостям».
Грузинское вино популярно у россиян, полагает Дробиз. «Но нет дешевого грузинского вина, его пьет средний класс. Как нет испанского, французского. Его также пьет средний класс, и все равно он будет предпочитать вино стран Европы», – говорит он.
В марте 2006 г. главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ввёл полный запрет на поставки и продажу в России вина и виноматериалов из Грузии. Причиной этого решения, по его словам, стало повышенное содержание в этой продукции пестицидов. Запрет был снят в апреле 2013 г.
Санкции США и стран ЕС, введенные против России после начала спецоперации на Украине, затронули и импорт алкоголя. США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничил поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара.