Дроны над населенными пунктами разрешат запускать на высоте до 150 метров
Запуск беспилотников над населенными пунктами с марта следующего года будет разрешен на высоте до 150 м, но только в прямой видимости пилота и вне запретных зон. Постановление о внесении этого и других изменений в федеральные правила использования воздушного пространства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил Минтранс.
«Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон», – говорится в сообщении.
Определить эти зоны должен будет Минтранс по представлению региональных и местных властей. При этом для полетов беспилотников весом до 30 кг план перемещения авиационным властям не потребуется.
Изменения также упрощают использование дронов в сельском хозяйстве: их можно будет запускать на высотах менее 30 м от земли или воды на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без кратковременных ограничений в воздушном пространстве.
Кроме того, направлять план полета дрона можно будет через цифровую платформу обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства, получая оперативно необходимую информацию для выполнения полета.
Документ, разработанный Минтрансом и Росавиацией, вступит в силу с 1 марта 2024 г.
Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников осенью 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.
Еще несколько субъектов ввели аналогичный запрет на фоне атаки Кремля со стороны Украины при помощи беспилотника в начале мая. В частности, ограничения стали действовать в Москве и Московской области.
Ранее сегодня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Стратегия построена на пяти ключевых направлениях. Первое включает стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС), второе – разработку и серийное производство таких систем. В третьем направлении стратегии речь идет о развитии инфраструктуры, а в четвертом – о подготовке кадров для беспилотной авиации. Пятое направление стратегии подразумевает фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.