Дроны над населенными пунктами разрешат запускать на высоте до 150 метров

Ранее сегодня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Стратегия построена на пяти ключевых направлениях. Первое включает стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС), второе – разработку и серийное производство таких систем. В третьем направлении стратегии речь идет о развитии инфраструктуры, а в четвертом – о подготовке кадров для беспилотной авиации. Пятое направление стратегии подразумевает фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.