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Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Ведомости

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Контролировать реализацию стратегии будет Минпромторг с участием Минтранса и Минобрнауки. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 г. новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников, подчеркнули в правительстве.

Стратегия построена на пяти ключевых направлениях. Первое включает стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС). Этот этап включает формирование новых сегментов рынка с приоритетом использования российских систем и комплектующих.

Второе направление подразумевает разработку и серийное производство таких систем. На этом этапе предлагается создание с 2023 г. системы научных центров испытаний и компетенций, а также сертификация и внедрение российских протоколов управления беспилотниками.

В третьем направлении стратегии речь идет о развитии инфраструктуры – аэродромов, вертодромов и дронопортов. Также оно включает и организацию информационной безопасности с учетом применения сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты.

Помимо этого, в стратегии заложена и подготовка кадров для беспилотной авиации, в том числе разработка профессиональных программ обучения в 2024 г. и проведение соревнований для повышения престижности такой работы. Минобрнауки, Минпросвещения, правительству Москвы и АНО «Университет НТИ 2035» поручили создать цифровой реестр кадров в этой сфере.

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И заключительное – пятое направление стратегии – подразумевает фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.

В правительстве отмечают, что наибольший потенциал для использования беспилотников есть в сельском хозяйстве, строительном надзоре, а также в сфере геопространственных баз данных. Использование беспилотников перспективно и в секторе доставки грузов на труднодоступные территории. В России уже сложился успешный опыт использования гражданских беспилотников, только в сфере экологического контроля они позволяют находить в четыре раза больше нарушений при том же штате инспекторов, указали в правительстве.

В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить к июню 2023 г. стратегию развития беспилотной авиации в России. Уточнялось, что закрепленные в документе мероприятия должны быть в том числе нацелены на развитие серийного производства беспилотников и их комплектующих. В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов тогда сообщил, что Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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