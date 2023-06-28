Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить к июню 2023 г. стратегию развития беспилотной авиации в России. Уточнялось, что закрепленные в документе мероприятия должны быть в том числе нацелены на развитие серийного производства беспилотников и их комплектующих. В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов тогда сообщил, что Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.