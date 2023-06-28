Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Контролировать реализацию стратегии будет Минпромторг с участием Минтранса и Минобрнауки. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 г. новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников, подчеркнули в правительстве.
Стратегия построена на пяти ключевых направлениях. Первое включает стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС). Этот этап включает формирование новых сегментов рынка с приоритетом использования российских систем и комплектующих.
Второе направление подразумевает разработку и серийное производство таких систем. На этом этапе предлагается создание с 2023 г. системы научных центров испытаний и компетенций, а также сертификация и внедрение российских протоколов управления беспилотниками.
В третьем направлении стратегии речь идет о развитии инфраструктуры – аэродромов, вертодромов и дронопортов. Также оно включает и организацию информационной безопасности с учетом применения сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты.
Помимо этого, в стратегии заложена и подготовка кадров для беспилотной авиации, в том числе разработка профессиональных программ обучения в 2024 г. и проведение соревнований для повышения престижности такой работы. Минобрнауки, Минпросвещения, правительству Москвы и АНО «Университет НТИ 2035» поручили создать цифровой реестр кадров в этой сфере.
И заключительное – пятое направление стратегии – подразумевает фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.
В правительстве отмечают, что наибольший потенциал для использования беспилотников есть в сельском хозяйстве, строительном надзоре, а также в сфере геопространственных баз данных. Использование беспилотников перспективно и в секторе доставки грузов на труднодоступные территории. В России уже сложился успешный опыт использования гражданских беспилотников, только в сфере экологического контроля они позволяют находить в четыре раза больше нарушений при том же штате инспекторов, указали в правительстве.
В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить к июню 2023 г. стратегию развития беспилотной авиации в России. Уточнялось, что закрепленные в документе мероприятия должны быть в том числе нацелены на развитие серийного производства беспилотников и их комплектующих. В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов тогда сообщил, что Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.