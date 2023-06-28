Газета
Бизнес

Госдума в первом чтении поддержала введение налога на сверхприбыль

Ведомости

Государственная дума в первом чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (так называемому windfall tax). Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Правительство внесло законопроект 7 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал его 26 июня. В Госдуме подчеркнули, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%. По данным ФНС, совокупная прибыль компаний за 2021–2022 гг. превысила аналогичный показатель за 2018–2019 гг. в полтора раза, или на 21,7 трлн руб.

Ранее по теме: В Кремле не обсуждают возвращение к налогу на сверхприбыль

Windfall tax не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля.

28 июня заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «РИА Новости» допустил, что в будущем при условиях высокого дефицита бюджета РФ и сверхдоходов бизнеса власти могут вновь прибегнуть к взиманию такого налога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений по поводу повторного взимания с бизнеса налога на сверхприбыль не принималось, в Кремле никакого обсуждения на эту тему не ведется.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных