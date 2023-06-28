Госдума в первом чтении поддержала введение налога на сверхприбыль
Государственная дума в первом чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (так называемому windfall tax). Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Правительство внесло законопроект 7 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал его 26 июня. В Госдуме подчеркнули, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.
Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза – до 5%. По данным ФНС, совокупная прибыль компаний за 2021–2022 гг. превысила аналогичный показатель за 2018–2019 гг. в полтора раза, или на 21,7 трлн руб.
Windfall tax не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля.
28 июня заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «РИА Новости» допустил, что в будущем при условиях высокого дефицита бюджета РФ и сверхдоходов бизнеса власти могут вновь прибегнуть к взиманию такого налога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений по поводу повторного взимания с бизнеса налога на сверхприбыль не принималось, в Кремле никакого обсуждения на эту тему не ведется.