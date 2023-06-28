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Бизнес

Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет существенно на розничные

Ведомости

Рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на стоимость топлива на заправках, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ведомство пояснило, что подорожание бензина в мае-июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются.

«При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Поэтому рост оптовых цен на изменение розничных цен существенного влияния не окажет», – отметили в Минэнерго.

При этом в министерстве обратили внимание на низкий уровень оптовых цен на бензин в 2022 г., вызванный сокращением экспорта. Сейчас же происходит выравнивание ситуации «с учетом интересов как производителей бензина, так и его покупателей».

Спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен, подчеркнули в Минэнерго: во второй половине месяца производство бензина составляет 124 000 т в сутки, что на 3,2% выше, чем в июле прошлого года.

«Минэнерго держит ситуацию на контроле. Кроме того, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта», – заключили в ведомстве.

Сегодня Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в мае, из которых следует, что индекс цен производителей вырос по сравнению с апрелем сразу на 18,7%, а в годовом выражении – на 47,8%. Бензин подорожал почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина, отметил Росстат. Сильнее всего цены на него выросли в Пермском крае (+28,0%), Москве (+27,4%), Нижегородской области (+24,9%), Коми (+24,8%) и Кемеровской области (24,5%).

Ранее по теме: Оптовые цены на бензин обновили исторический максимум

Как писали ранее «Ведомости» в середине июня, оптовые цены на бензин, которые росли с апреля, обновили исторический максимум. Одновременно с этим объем нефтепереработки вырос в январе-апреле на 3,2% год к году до 93,76 млн т. 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%. 

Представитель ФАС тогда сообщил «Ведомостям», что ведомство направило девяти нефтекомпаниям требование увеличить продажи бензина на бирже. По данным ФАС, снижение продаж с января по май 2023 г. составило 7,9%, на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на АИ-92 и АИ-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых цен, отметил представитель ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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