Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет существенно на розничные
Рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на стоимость топлива на заправках, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Ведомство пояснило, что подорожание бензина в мае-июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются.
«При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Поэтому рост оптовых цен на изменение розничных цен существенного влияния не окажет», – отметили в Минэнерго.
При этом в министерстве обратили внимание на низкий уровень оптовых цен на бензин в 2022 г., вызванный сокращением экспорта. Сейчас же происходит выравнивание ситуации «с учетом интересов как производителей бензина, так и его покупателей».
Спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен, подчеркнули в Минэнерго: во второй половине месяца производство бензина составляет 124 000 т в сутки, что на 3,2% выше, чем в июле прошлого года.
«Минэнерго держит ситуацию на контроле. Кроме того, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта», – заключили в ведомстве.
Сегодня Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в мае, из которых следует, что индекс цен производителей вырос по сравнению с апрелем сразу на 18,7%, а в годовом выражении – на 47,8%. Бензин подорожал почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина, отметил Росстат. Сильнее всего цены на него выросли в Пермском крае (+28,0%), Москве (+27,4%), Нижегородской области (+24,9%), Коми (+24,8%) и Кемеровской области (24,5%).
Как писали ранее «Ведомости» в середине июня, оптовые цены на бензин, которые росли с апреля, обновили исторический максимум. Одновременно с этим объем нефтепереработки вырос в январе-апреле на 3,2% год к году до 93,76 млн т. 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%.
Представитель ФАС тогда сообщил «Ведомостям», что ведомство направило девяти нефтекомпаниям требование увеличить продажи бензина на бирже. По данным ФАС, снижение продаж с января по май 2023 г. составило 7,9%, на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на АИ-92 и АИ-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых цен, отметил представитель ФАС.