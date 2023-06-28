Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет существенно на розничные

Сегодня Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в мае, из которых следует, что индекс цен производителей вырос по сравнению с апрелем сразу на 18,7%, а в годовом выражении – на 47,8%. Бензин подорожал почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина, отметил Росстат. Сильнее всего цены на него выросли в Пермском крае (+28,0%), Москве (+27,4%), Нижегородской области (+24,9%), Коми (+24,8%) и Кемеровской области (24,5%).