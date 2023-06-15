Оптовые цены на бензин обновили исторический максимум

Оптовые цены на бензин обновили исторический максимумФАС уже потребовала от нефтяников увеличить продажи на бирже
Цена на бензин АИ-92 на бирже СПбМТСБ 14 июня достигала 57 917 руб./т, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2021 г. – 57 515 руб./т. По итогам торгов 14 июня цена АИ-92 составила 57 899 руб./т, по сравнению с ценой закрытия 13 июня бензин подорожал на 2,2%.
Цена АИ-95 также достигла исторического максимума в 66 722 руб./т (+2%). Котировки дизтоплива стабильнее: 14 июня 1 т стоила 51 342 руб. (+0,87%) – это далеко от рекорда в 58 151 руб./т (сентябрь 2022 г.).
Рост оптовых цен на бензин наблюдается с середины апреля, несмотря на рост производства в России. В январе – апреле 2023 г. объем нефтепереработки вырос год к году на 3,2% до 93,76 млн т («Ведомости» писали об этом 26 мая). 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%. Он также отметил, что реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов, модернизации НПЗ, увеличению производства топлива «идет планово» (цитата по «РИА Новости»).
На фоне роста оптовых цен 24 мая руководитель ФАС Максим Шаскольский говорил, что ведомство готово поддержать ограничение поставок бензина на экспорт. «За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим», – говорил он.
Шульгинов в тот же день заявил, что Минэнерго готово в случае необходимости выйти с предложением по ограничению экспорта бензина и дизтоплива. Он пояснил, что министерство дает нефтекомпаниям рекомендации «нарастить предложение и снизить экспорт». Источник «Ведомостей», знакомый с дискуссией, тогда пояснял, что Минэнерго рекомендовало для стабилизации ситуации на топливном рынке снизить экспорт дизтоплива, приостановить поставки за рубеж бензина и увеличить обязательный минимум по продаже бензина на СПбМТСБ.
Представитель ФАС сообщил «Ведомостям» 14 июня, что ведомство направило девяти нефтекомпаниям требование увеличить продажи бензина на бирже. По данным ФАС, снижение продаж с января по май 2023 г. составило 7,9%, на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на АИ-92 и АИ-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых цен, поясняет представитель ФАС.
«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела», – отметил собеседник.
Он добавил, что ФАС прорабатывает повышение норматива продаж на бирже для нефтепродуктов. ФАС ранее предлагала увеличить норматив по бензину до 15% от производства (сейчас – 12%).
Обеспечение поставок моторного топлива на внутренний рынок - безусловный приоритет «Роснефти», заявил представитель нефтекомпании. Компания является крупнейшим поставщиком топлива на биржу и традиционно перевыполняет биржевые нормативы, пояснил собеседник. По его словам, в июне объем поставок бензина превысил установленные показатели на 195%. «Роснефть» поставляет на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина «Евро-5», обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России), говорит ее представитель.
«Ведомости» направили вопросы в Минэнерго и нефтекомпании.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что давление на цены оказывают ожидание снижения демпферных выплат, ослабление рубля к доллару (курс доллара ЦБ на 15 июня вырос на 0,68% до 84,32 руб. – «Ведомости») и сезон высокого спроса на топливо. По его мнению, корректировка демпфера – одна из основных причин, по которым нефтяникам может быть менее выгодно направлять топливо на внутренний рынок.
Демпфер призван сдерживать рост цен на топливо в России. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах по сравнению с внутренним рынком НПЗ получают выплаты из бюджета. При обратной ситуации нефтяники должны доплачивать в бюджет. В прошлом году НПЗ получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн руб., что в 3,2 раза больше, чем в 2021 г. В мае 2023 г. компаниям выплачено 103,5 млрд руб.
В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил о предложении снизить выплаты по демпферу вдвое с июля 2023 г. по июль 2024 г. По оценке Минфина, бюджет сэкономит до 30 млрд руб. в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке, отмечал Силуанов. Минфин планирует внести законопроект в Госдуму в июне. Шульгинов в начале июня говорил, что параметры корректировки демпфера еще обсуждаются.
Розничные цены стабильны. Шульгинов в мае говорил, что валовая маржа АЗС «сохраняется на высоком уровне». По данным Росстата, средняя цена на бензин всех марок за неделю с 29 мая по 5 июня (последние данные) выросла на 16 коп., или на 0,3%. С начала 2023 г. цена выросла на 1,5% до 51,58 руб./л.
По словам Кауфмана, маржа независимых АЗС уже «близка к нулю», что приводит к небольшому росту цен в рознице. Президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС) Павел Баженов ранее говорил «Ведомостям», что некомфортный для независимых АЗС уровень цен на бирже – 58 000–60 000 руб./т для АИ-92 и 63 000–65 000 для АИ-95.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова также отмечает, что рост биржевых цен начал отражаться на рознице. По ее оценке, рост цен на АЗС может достичь 5%. Крылова считает, что в связи с уменьшением экспорта и постепенным окончанием сезона ремонтов НПЗ рост оптовых цен «в финальной стадии». Она полагает, что, скорее всего, в ситуацию необходимо будет вмешаться регуляторам. Кауфман отмечает, что пока предложения Минэнерго по снижению экспорта и увеличению продаж на бирже носят рекомендательный характер. «Если этого окажется недостаточно, можно ожидать ограничений по экспорту бензина или роста нормативов по продаже топлива на бирже», – говорит он.