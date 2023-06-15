Оптовые цены на бензин обновили исторический максимум

Рост оптовых цен на бензин наблюдается с середины апреля, несмотря на рост производства в России. В январе – апреле 2023 г. объем нефтепереработки вырос год к году на 3,2% до 93,76 млн т («Ведомости» писали об этом 26 мая). 14 июня министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что переработка с начала года увеличилась примерно на 4,6%. Он также отметил, что реализация поручений правительства по стимулированию выхода светлых нефтепродуктов, модернизации НПЗ, увеличению производства топлива «идет планово» (цитата по «РИА Новости»).