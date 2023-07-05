Минстрой: за первое полугодие в России ввели почти 46 млн кв. м жилья
В России за первые шесть месяцев введено почти 46 млн кв. м жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в комментарии ТАСС.
«Почти 46 млн кв. м ввели – все идет по плану», – сказал он.
Как напоминает агентство, за аналогичный период 2022 г. ввод жилья составил 50,28 млн кв. м, т. е. ввод жилых площадей замедлился на 8,5% год к году.
В 2022 г. в России было введено 102,7 млн кв. м жилья, сообщал Росстат, что на 11% превышает показатели 2021 г. Это рекордный показатель с 1991 г. При этом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось 57,2 млн кв. м – на 16,5% больше, чем в 2021 г., а на многоквартирное жилье – 45,5 млн кв. м (+0,7%). Темпы роста ввода жилья несколько замедлились по сравнению с результатами 2021 г. (92,6 млн кв. м, +12,6% год к году), но оказались выше 2020 г. (82,2 млн кв. м, +0,2%) и докризисного 2019 г. (82 млн кв. м, +8,4%).
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин призвал решать проблему дисбаланса на рынке недвижимости и поддерживать спрос на новое жилье. «Нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье», – говорил он.
Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%, писали «Ведомости». В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).