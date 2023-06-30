Путин поручил проработать вопрос предоставления ипотечных каникул на время декрета
Президент России Владимир Путин поручил правительству до осени рассмотреть вопрос о предоставлении ипотечных каникул семье на период пребывания одного из родителей в декрете. Поручение было дано по итогам встречи президента с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.
«Рассмотреть вопросы: о предоставлении заемщику – родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», – говорится в документе.
Доклад правительство должно подготовить к 1 сентября.
Этим же поручением президент поручил рассмотреть возможность увеличения максимального размера по кредиту в рамках программы льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми. Речь идет о жилье, которое находится не на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как говорится в поручении, предлагается увеличить предельный размер кредита для таких семей до 9 млн руб. для квартир площадью более 60 кв. м, а для квартир общей площадью более 80 кв. м – до 12 млн. руб.
Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%, писали «Ведомости». В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).