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Общество

Путин поручил проработать вопрос предоставления ипотечных каникул на время декрета

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до осени рассмотреть вопрос о предоставлении ипотечных каникул семье на период пребывания одного из родителей в декрете. Поручение было дано по итогам встречи президента с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.

«Рассмотреть вопросы: о предоставлении заемщику – родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», – говорится в документе.

Доклад правительство должно подготовить к 1 сентября.

Этим же поручением президент поручил рассмотреть возможность увеличения максимального размера по кредиту в рамках программы льготной ипотеки для семей с тремя и более детьми. Речь идет о жилье, которое находится не на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как говорится в поручении, предлагается увеличить предельный размер кредита для таких семей до 9 млн руб. для квартир площадью более 60 кв. м, а для квартир общей площадью более 80 кв. м – до 12 млн. руб.

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Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 г., но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 г., повысив ставку с 7 до 8%, писали «Ведомости». В России действует еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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