В мае задолженность россиян по ипотеке превысила 15 трлн рублей

В мае банки выдали 157 800 ипотечных кредитов на общую сумму 580,5 млрд руб. По сравнению с апрелем результат вырос на 2,9% и 2,5% соответственно. В ЦБ подчеркнули, что по сравнению с итогами мая 2022 г., когда наблюдался спад активности на рынке кредитования в условиях неопределенности, показатель вырос более чем в четыре раза. Средний размер кредита в мае 2023 г. зафиксирован на уровне 3,7 млн руб.