В мае задолженность россиян по ипотеке превысила 15 трлн рублей
Задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) по итогам мая составила 15,1 трлн руб. Это следует из обзора рынка ипотечного кредитования Банка России.
В ЦБ отмечают, что темпы прироста задолженности ускорились по сравнению с апрелем до 2,3%.
В мае банки выдали 157 800 ипотечных кредитов на общую сумму 580,5 млрд руб. По сравнению с апрелем результат вырос на 2,9% и 2,5% соответственно. В ЦБ подчеркнули, что по сравнению с итогами мая 2022 г., когда наблюдался спад активности на рынке кредитования в условиях неопределенности, показатель вырос более чем в четыре раза. Средний размер кредита в мае 2023 г. зафиксирован на уровне 3,7 млн руб.
Темпы прироста портфеля ИЖК в сравнении с прошлым годом составили 21,4%. В структуре потребительского портфеля доля ипотечных кредитов не изменилась и составила 52,2%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в мае составила 8,4%, показав снижение на 0,12 п. п. В ЦБ такую динамику объяснили уменьшением стоимости кредитования на рынке готового жилья и увеличением доли кредитов на покупку строящегося с традиционно низкой ставкой.
ЦБ отметил изменения в структуре лидеров-регионов по объемам выдачи ИЖК. В первую тройку вошли Москва (69,4 млрд руб.), Московская (43,6 млрд руб.) и Тюменская (29 млрд руб.) области.
14 июня заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал, что в 2023 г. в банки могут выдать ипотечных кредитов на сумму свыше 6 трлн руб., что на 10% выше рекордных результатов 2021 г. По его словам, в 2022 г. ипотечный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, но сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается.