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Финансы

«Известия»: долги россиян перед банками превысили 30 трлн рублей

Ведомости

Задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн руб. на 1 мая по сравнению с 27,8 трлн руб. по итогам I квартала. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков».

Как отмечается в исследовании, подготовленном на базе данных ЦБ, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509 600 руб.

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Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Наименьшая – в Ингушетии (15%), Чечне (14%), Дагестане (13%), Севастополе (9%) и Крыму (8%). Общий размер просроченной задолженности при этом увеличился с 1,08 трлн руб. до 1,11 трлн руб. Средний размер просроченного кредита достиг 20 400 руб.

В ОНФ ожидают, что II квартал покажет еще больший рост закредитованности, если динамика роста задолженности сохранится, но реальные доходы продолжат стагнировать, то увеличится бедность.

В конце марта ЦБ сообщал, что около четверти российских семей – 23,1% – имеют долги, при этом медианная сумма обязательств составляет 140 000 руб. Самым распространенным типом задолженности являются потребительские необеспеченные кредиты – они есть у 10,5% домохозяйств. Кредитные карты и обязательства по ипотеке распространены чуть меньше – 6,4% и 5,3% соответственно.

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Самый большой размер долга у выплачивающих ипотеку – 973 900 руб. По потребкредитам медианный долг составляет 100 000 руб. Домохозяйства в среднем 18% всех своих расходов направляют на погашение долгов, но у наиболее бедной группы населения этот показатель составляет 27%.

На прошлой неделе ЦБ сообщил о повышении с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам, говорится в сообщении регулятора. С другой – это охладит рост потребительского кредитования, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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