«Известия»: долги россиян перед банками превысили 30 трлн рублей

На прошлой неделе ЦБ сообщил о повышении с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам, говорится в сообщении регулятора. С другой – это охладит рост потребительского кредитования, писали «Ведомости».