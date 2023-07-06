В ЦБ считают, что прибыль банковского сектора может превысить рекорд 2021 года
Прибыль российских банков по итогам 2023 г. может превысить результат 2021 г. Об этом в ходе Финансового конгресса Банка России заявила зампред регулятора Ольга Полякова.
Сегодня банки находятся в устойчивом положении и показывают хороший финансовый результат, подчеркнула она.
«Мы ожидаем, что в общем-то к концу этого года финансовый результат если не на уровне 2021 г., то, может быть, даже и лучше», – пояснила Полякова (цитата по ТАСС).
В 2021 г. прибыль российского банковского сектора достигла рекордных показателей – 2,37 трлн руб. В апреле Полякова уже допускала, что в 2023 г. банки смогут заработать 1,9 трлн руб. «или даже больше, что сопоставимо с прибылью за 2021 г.».
За первые пять месяцев 2023 г. банковский сектор заработал уже 1,4 трлн руб., следовало из информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 г.». Прибыль данного сектора поддержали меньшие отчисления в резервы и рост основных доходов на фоне расширения бизнеса, отмечали тогда в ЦБ. В 2022 г. банковский сектор заработал лишь 200 млрд руб., что стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.