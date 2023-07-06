В ЦБ считают, что прибыль банковского сектора может превысить рекорд 2021 года

За первые пять месяцев 2023 г. банковский сектор заработал уже 1,4 трлн руб., следовало из информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 г.». Прибыль данного сектора поддержали меньшие отчисления в резервы и рост основных доходов на фоне расширения бизнеса, отмечали тогда в ЦБ. В 2022 г. банковский сектор заработал лишь 200 млрд руб., что стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.