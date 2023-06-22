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Экономика

Чистая прибыль банковского сектора России за пять месяцев составила 1,4 трлн рублей

Ведомости

В мае чистая прибыль российского банковского сектора составила 273 млрд руб., с начала текущего года сектор заработал 1,4 трлн руб., следует из информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023».

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«Чистая прибыль сектора в мае составила 273 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении – 25,9%), что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд руб.). За пять месяцев 2023 г. сектор заработал уже 1,4 трлн руб.», – говорится в материалах регулятора.

Прибыль данного сектора, поясняет ЦБ, поддержали меньшие отчисления в резервы и рост основных доходов на фоне расширения бизнеса. В то же время, как следует из материалов Банка России, доходы банков от валютной переоценки значительно снизились (с 82 млрд руб. в апреле до 16 млрд руб. в мае), поскольку курс рубля в мае практически не изменился.

В конце мая «Ведомости» писали, что российские банки успешно отчитались за I квартал 2023 г. Они показали рекордные первые три месяца по прибыли, заработав 881 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). В России действует 327 кредитных организаций. 12 из 13 системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка) показали финансовые результаты за первые три месяца в усеченном, но все-таки чуть более подробном формате, чем за прошлый год.

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В апреле на конференции рейтингового агентства НКР зампред ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что первые месяцы 2023 г. дают регулятору основание полагать, что уже к концу года банковский сектор может заработать 1,9 трлн руб. «или даже больше, что сопоставимо с прибылью за 2021 г.». Два года назад российские банки заработали рекордные 2,37 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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