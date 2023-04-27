ЦБ повысил прогноз прибыли российских банков в 2023 году

– Снижение затрат на резервы. В прошлом году российские банки направили в резервы около 2,5 трлн руб., говорилось в обзоре ЦБ. В 2023 г. расходы, по оценке НКР, не превысят 1,5 трлн руб., что «высвободит порядка 1 трлн руб. дохода для банков». На покрытие потерь по заблокированным из-за санкций активам банкам может потребоваться до 600 млрд руб., считают в НКР. Но это лишь 10% от всей суммы – ЦБ дал десятилетнюю рассрочку банкам на формирование резервов по этим активам. Несмотря на это, стоимость риска в 2023 г. все еще будет выше докризисного 2021 г. и составит 0,7-0,8% в корпоративном портфеле и 1,7-1,8% – в розничном.