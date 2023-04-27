ЦБ повысил прогноз прибыли российских банков в 2023 году

ЦБ повысил прогноз прибыли российских банков в 2023 годуСектор может даже побить рекорд 2021 года
Первые месяцы 2023 г. дают ЦБ основание полагать, что уже к концу года банковский сектор может заработать 1,9 трлн руб. «или даже больше, что сопоставимо с прибылью за 2021 г.», заявила на конференции рейтингового агентства НКР зампред регулятора Ольга Полякова. Два года назад российские банки заработали рекордные 2,37 трлн руб.
Регулятор значительно повысил свои прогнозы: в базовом сценарии, опубликованном в марте, ЦБ ждал чистую прибыль банков в 2023 г. в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб., в следующем году – 1,2-1,7 трлн руб.
«Мы продолжим помогать банковскому сектору адаптироваться, будем создавать все необходимые условия там, где это возможно, меняя нашу регуляторику и наши подходы в надзоре», – отметила Полякова. Но ЦБ продолжит сохранять баланс рисков, добавила она. Практика ЦБ показала, что его политика по внедрению риск-ориентированного регулирования и надзора, а также десятилетняя работа по финансовому оздоровлению банков дали свои плоды и они без существенных потерь пережили кризисы и 2020 и 2022 гг., резюмировала Полякова.
Прошлый год стал для российских банков худшим за семь лет с точки зрения финансового результата – сектор заработал 200 млрд руб. Причем положительный итог обеспечил в основном Сбербанк – чистая прибыль группы составила 300 млрд руб. (-75% в сравнении с 2021 г.) по российским стандартам. Второй крупнейший банк – ВТБ – показал рекордный убыток: 756 млрд руб.
Но уже за январь - март 2023 г. банки получили рекордную квартальную прибыль в размере 881 млрд руб. Правда, без учета валютной переоценки от ослабления рубля заработок составил 500 млрд руб., уточнял ЦБ.
Рейтинговое агентство НКР накануне также обновило свои ожидания прибыли сектора в 2023 г. – она может достичь 2,4-2,6 трлн руб. и обновить рекорд 2021 г., говорится в прогнозе компании.
Возврат на капитал банковского сектора по итогам года может составить более 15% – это сопоставимо с уровнями 2020-2021 гг. (16-18%), говорится в обзоре. Доходы будут поддерживать несколько факторов, которые выделяют в НКР:
– Более высокая маржинальность бизнеса, обеспеченная стабильностью фондирования. В разгар кризиса 2022 г. ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% – это привело к высоким процентным расходам банков, которые привлекали столь дорогие вклады. В этом году стоимость фондирования будет более сбалансированной, считают в НКР, – ЦБ с конца сентября 2022 г. держит ставку на уровне 7,5%, а банки могут начать снижение процентов по депозитам для поддержания маржи. По оценкам агентства, чистая процентная маржа сектора будет 4,3–4,6%, что выше уровня 2021-2022 гг.
– Снижение затрат на резервы. В прошлом году российские банки направили в резервы около 2,5 трлн руб., говорилось в обзоре ЦБ. В 2023 г. расходы, по оценке НКР, не превысят 1,5 трлн руб., что «высвободит порядка 1 трлн руб. дохода для банков». На покрытие потерь по заблокированным из-за санкций активам банкам может потребоваться до 600 млрд руб., считают в НКР. Но это лишь 10% от всей суммы – ЦБ дал десятилетнюю рассрочку банкам на формирование резервов по этим активам. Несмотря на это, стоимость риска в 2023 г. все еще будет выше докризисного 2021 г. и составит 0,7-0,8% в корпоративном портфеле и 1,7-1,8% – в розничном.
Эксперты НКР в своем прогнозе не учитывают влияние на прибыль переоценки доходов банков от операций с иностранной валютой и ценных бумаг. В 2023 г. эти факторы окажут «нейтральное или умеренно положительное» влияние. В прошлом году эти статьи баланса принесли убытки: 415 млрд руб. на валютную переоценку и сделки с деривативами, 107 млрд – на операции с ценными бумагами.
Рейтинговое агентство также не берет в расчет разовый сбор в бюджет со сверхприбылей компаний, так называемый windfall tax. Минфин оценивает общий размер windfall tax в 300 млрд руб. (его не будут взимать с нефтянников, газовиков и МСП), но вклад банков в него небольшой, считают в НКР, поэтому этот налог не окажет значимого влияния на прибыль сектора. Сбербанк готов досрочно выплатить 10 млрд руб. в качестве разового сбора, заявлял ранее предправления банка Герман Греф. ВТБ, исходя из текущей версии механизма, и вовсе платить не придется – убыток банка за 2022 г. полностью устраняет хоть какую-либо вероятность уплаты им разового сбора, говорил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.