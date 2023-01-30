За счет чего банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждет сектор в 2023-м

За счет чего банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждет сектор в 2023-мФинансовые организации смогут заработать от 1 трлн до 1,7 трлн рублей, ожидают аналитики
Финансовый результат банковского сектора превзошел ожидания ЦБ – отрасль преодолела близкие к рекордным убытки первого полугодия и заработала 203 млрд руб. чистой прибыли за весь год, хотя еще в ноябре в регуляторе не ожидали выхода в плюс. За декабрь чистая прибыль составила 342 млрд руб. – в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Так или иначе, несмотря на в целом положительную динамику в ноябре – декабре, финансовый результат сектора упал в 12 раз в сравнении с прошлым годом, оказавшись на семилетнем минимуме.
Если бы ЦБ не дал банкам регуляторных послаблений, они получили бы убыток в «несколько сотен миллиардов рублей», оценил в ходе пресс-конференции руководитель департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Инструментами регулятора, таким как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и др., воспользовалась треть банков. При этом в «Сбере» заявляли, что не пользовались поблажками. В значительной степени положительный результат сектору обеспечил именно крупнейший банк – он показал 300 млрд руб. чистой прибыли.