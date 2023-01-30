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За счет чего банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждет сектор в 2023-м

Финансовые организации смогут заработать от 1 трлн до 1,7 трлн рублей, ожидают аналитики
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Если бы ЦБ не дал банкам регуляторные послабления, они получили бы убыток в сотни миллиардов рублей / Максим Стулов / Ведомости

Финансовый результат банковского сектора превзошел ожидания ЦБ – отрасль преодолела близкие к рекордным убытки первого полугодия и заработала 203 млрд руб. чистой прибыли за весь год, хотя еще в ноябре в регуляторе не ожидали выхода в плюс. За декабрь чистая прибыль составила 342 млрд руб. – в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Так или иначе, несмотря на в целом положительную динамику в ноябре – декабре, финансовый результат сектора упал в 12 раз в сравнении с прошлым годом, оказавшись на семилетнем минимуме.

Если бы ЦБ не дал банкам регуляторных послаблений, они получили бы убыток в «несколько сотен миллиардов рублей», оценил в ходе пресс-конференции руководитель департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Инструментами регулятора, таким как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и др., воспользовалась треть банков. При этом в «Сбере» заявляли, что не пользовались поблажками. В значительной степени положительный результат сектору обеспечил именно крупнейший банк – он показал 300 млрд руб. чистой прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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