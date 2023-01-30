За счет чего банки вышли в прибыль в 2022 году и что ждет сектор в 2023-м

Финансовый результат банковского сектора превзошел ожидания ЦБ – отрасль преодолела близкие к рекордным убытки первого полугодия и заработала 203 млрд руб. чистой прибыли за весь год, хотя еще в ноябре в регуляторе не ожидали выхода в плюс. За декабрь чистая прибыль составила 342 млрд руб. – в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Так или иначе, несмотря на в целом положительную динамику в ноябре – декабре, финансовый результат сектора упал в 12 раз в сравнении с прошлым годом, оказавшись на семилетнем минимуме.