Власти ЛНР поддержали заявку первого предприятия на участие в свободной экономзоне
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) одобрило заявку первого предприятия региона – ООО «Стройцентр» – на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ). Об этом сообщили в правительстве.
Там пояснили, что теперь окончательное решение должен принять Фонд развития территорий, куда будет направлен соответствующий документ. Параметры проектов, как и сумму предполагаемых инвестиций, в правительстве республики не уточнили.
В правительстве ЛНР уточнили, что получив статус участника СЭЗ, «Стройцентр» намерен модернизировать свои строительные гипермаркеты. Власти рассчитывают, что это позволит привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места.
В июне Госдума одобрила законопроект о создании СЭЗ в новых регионах. Согласно документу, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого и среднего бизнеса – 3 млн, для IT-компаний – 1 млн руб.
Ранее о том, что были поданы первые заявки на получение статуса участника СЭЗ, рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства.