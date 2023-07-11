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Власти ЛНР поддержали заявку первого предприятия на участие в свободной экономзоне

Ведомости

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) одобрило заявку первого предприятия региона – ООО «Стройцентр» – на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ). Об этом сообщили в правительстве.

Там пояснили, что теперь окончательное решение должен принять Фонд развития территорий, куда будет направлен соответствующий документ. Параметры проектов, как и сумму предполагаемых инвестиций, в правительстве республики не уточнили.

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В правительстве ЛНР уточнили, что получив статус участника СЭЗ, «Стройцентр» намерен модернизировать свои строительные гипермаркеты. Власти рассчитывают, что это позволит привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места.

В июне Госдума одобрила законопроект о создании СЭЗ в новых регионах. Согласно документу, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого и среднего бизнеса – 3 млн, для IT-компаний – 1 млн руб.

Ранее о том, что были поданы первые заявки на получение статуса участника СЭЗ, рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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