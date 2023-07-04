Хуснуллин рассказал о восстановлении более 2000 домов в новых регионах

В июне парламент одобрил законопроект о создании СЭЗ в новых регионах. Согласно документу, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого и среднего бизнеса – 3 млн, для IT-компаний – 1 млн руб.