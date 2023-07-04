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Хуснуллин рассказал о восстановлении более 2000 домов в новых регионах

Ведомости

В новых регионах России в первом полугодии восстановили более 2000 многоквартирных домов и построили еще 20. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании президента с членами правительства.

В своем Telegram-канале Хуснуллин рассказал, что доложил президенту Владимиру Путину о комплексной работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. В первом полугодии отремонтировали более 150 социальных объектов и 1000 объектов ЖКХ, а также более 260 км дорог.

Хуснуллин подчеркнул важность стратегических документов, которые были разработаны для интеграции новых территорий. Речь идет программе социально-экономического развития, программе комплексного развития и модернизации ЖКХ, меморандумах о 5-летнем плане развития дорожной сети и постановление о создании сети федеральных трасс. Все эти документы направлены на повышение уровня жизни жителей новых регионов, уточнил вице-премьер.

Также он рассказал, что уже были поданы первые заявки на получение статуса участника свободной экономической зоны (СЭЗ), которую создают на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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В июне парламент одобрил законопроект о создании СЭЗ в новых регионах. Согласно документу, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого и среднего бизнеса – 3 млн, для IT-компаний – 1 млн руб.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 30 мая 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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