Парламент одобрил создание свободной экономической зоны на новых территориях

Мера важна для новых субъектов, она будет способствовать развитию промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, позволит инвесторам вкладывать средства в модернизацию существующих производств, строительство новых предприятий, считает член генерального совета «Деловой России» Сергей Горохов. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин считает инициативу полезной для бизнеса. При этом он упомянул о необходимости улучшения в том числе страховых мер для компаний, которые будут работать на новых территориях в условиях продолжающихся боевых действий. «Понятно, что это риски, которые предприниматели сами будут оценивать. Нужны, наверно, какие-то страховые меры для компаний, для их собственности. Этот фактор будет учитываться предпринимателями при заходе на эти территории», – указал Шубин.