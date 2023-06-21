Парламент одобрил создание свободной экономической зоны на новых территориях

Парламент одобрил создание свободной экономической зоны на новых территорияхЗарегистрированные там компании получат налоговые и страховые льготы
Совет Федерации в среду одобрил законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей. Днем ранее его приняла Госдума сразу во втором и третьем чтении.
Согласно законопроекту, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% вместо 30%. Предполагается, что бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого и среднего бизнеса — 3 млн, для IT-компаний — 1 млн руб.
Для получения статуса участника СЭЗ нужно будет представить в управляющую компанию письменное заявление о заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне. Поддержкой и сопровождением инвестиционных проектов будет заниматься ФРТ (Фонд развития территорий).
Согласно пояснительной записке, целью инициативы является обеспечение устойчивого развития новых регионов и привлечение инвестиций в их экономику. В документе подчеркивается необходимость принятия закона для устойчивого социально-экономического развития территорий, а также снижения оттока рабочей силы и капитала.
Свободная экономическая зона будет действовать с 1 января 2024 г. до 31 января 2050 г. При этом работу в СЭЗ планируется начать раньше запланированных сроков, отметил председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин (его слова приводит пресс-служба Госдумы). «Мы предлагаем сдвинуть этот срок на более ранний период — как только законы вступят в силу, что позволит быстрее начать дополнительные инвестиции в новые территории», – отметил он. Информационное взаимодействие участников СЭЗ с ФТС вступит в силу с 1 января 2026 г., следует из законопроекта.
Мера важна для новых субъектов, она будет способствовать развитию промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, позволит инвесторам вкладывать средства в модернизацию существующих производств, строительство новых предприятий, считает член генерального совета «Деловой России» Сергей Горохов. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин считает инициативу полезной для бизнеса. При этом он упомянул о необходимости улучшения в том числе страховых мер для компаний, которые будут работать на новых территориях в условиях продолжающихся боевых действий. «Понятно, что это риски, которые предприниматели сами будут оценивать. Нужны, наверно, какие-то страховые меры для компаний, для их собственности. Этот фактор будет учитываться предпринимателями при заходе на эти территории», – указал Шубин.
По данным Минэкономразвития, в стране на данный момент функционируют 50 особых экономических зон, или СЭЗ, где зарегистрировано 1019 резидентов.