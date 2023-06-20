Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла три закона, направленных на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут работать до 31 января 2050 г. Принятые Госдумой законы предполагают в том числе установление льготных налоговых режимов, прежде всего таможенных. Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин отметил, что это достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики регионов.
Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб.
По словам Топилина, Госдума предложила сдвинуть начало работы СЭЗ на тот момент, когда законы вступят в силу. Изначально планировалось, что зона начнет действовать с 2024 г.
СЭЗ уже работает на территории Крыма и Севастополя с 1 января 2015 г. Ее функционирование рассчитано до 2039 г. Работающие в зоне бизнесмены первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 30 мая 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.