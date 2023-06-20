Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах

СЭЗ уже работает на территории Крыма и Севастополя с 1 января 2015 г. Ее функционирование рассчитано до 2039 г. Работающие в зоне бизнесмены первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке.