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Экономика

Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла три закона, направленных на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях будут работать до 31 января 2050 г. Принятые Госдумой законы предполагают в том числе установление льготных налоговых режимов, прежде всего таможенных. Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин отметил, что это достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики регионов.

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Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб.

По словам Топилина, Госдума предложила сдвинуть начало работы СЭЗ на тот момент, когда законы вступят в силу. Изначально планировалось, что зона начнет действовать с 2024 г.

СЭЗ уже работает на территории Крыма и Севастополя с 1 января 2015 г. Ее функционирование рассчитано до 2039 г. Работающие в зоне бизнесмены первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке.

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30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 30 мая 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных