Кабмин одобрил законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах
Правительство РФ одобрило проект закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», документ решено внести в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.
Как пояснили в правительстве, законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны (СЭЗ) и деятельность ее резидентов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще одним документом, который также одобрил кабмин, для участников СЭЗ устанавливаются налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль, имущество, а также в отношении земельных участков, говорится в сообщении.
21 марта источник РБК сообщил, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработали законопроект о создании СЭЗ на территориях четырех регионов. Тогда собеседник газеты заявил, что зона начнет действовать 1 января 2024 г. до конца 2050 г.
5 октября 2022 г. о создании СЭЗ на присоединенных территориях заявили в Министерстве экономического развития РФ. Тогда в ведомстве рассказали, что эти регионы могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет.
С 1 января 2015 г. СЭЗ работает на территории Крыма и Севастополя. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Завершение соглашения планируется в 2039 г.