В России разработали законопроект о свободной экономической зоне Донбасса
Закон позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов», считают в Минстрое. СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнет действовать с 1 января 2024 г. до конца 2050 г.
Для участия в СЭЗ необходимо иметь регистрацию на территории новых регионов или иметь там филиалы, уточнили в РБК. Также объем капиталовложений резидента должен составлять не менее 3 млн руб. в первые три года для субъектов малого и среднего предпринимательства, а для других компаний он должен быть равен не менее 30 млн руб. При этом, если участник экономический зоны реализует инвестиционный проект в области компьютерных технологий, создании программного обеспечения (ПО), научных исследований и разработок, то объем таких вложений будет составлять не менее 1 млн руб.
Правила СЭЗ на присоединенных территориях будут включать возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, т. е. до 100% ставки рефинансирования Центрального банка России. В частности, планируется установка свободной таможенной зоны – от уплаты таможенных пошлин освободят ввозимое зарубежное оборудование на территорию экономической зоны для реализаций инвестпроектов.
Отдельным законопроектом также могут установить ставку от 0 до 13,5% по налогу на прибыль в федеральный бюджет, которая была получена от реализации таких инвестпроектов. Кроме этого, закон предусматривает освобождение от налога на имущество в течение десяти лет для имущества на балансе участника СЭЗ и от земельного налога в течение трех лет.
5 октября 2022 г. Министерство экономического развития России анонсировало создание единой СЭЗ на новых территориях. Тогда в ведомстве заявили, что регионы могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет. В конце февраля о появлении экономической зоны в ДНР рассказал председатель правительства региона Виталий Хоценко. Тогда он заявил, что СЭЗ будет с «беспрецедентными» условиями и основана на «крымском» варианте.
СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 г. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%). Экономическая зона в Крыму и Севастополе действует до конца 2039 г.