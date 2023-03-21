В России разработали законопроект о свободной экономической зоне Донбасса

Для участия в СЭЗ необходимо иметь регистрацию на территории новых регионов или иметь там филиалы, уточнили в РБК. Также объем капиталовложений резидента должен составлять не менее 3 млн руб. в первые три года для субъектов малого и среднего предпринимательства, а для других компаний он должен быть равен не менее 30 млн руб. При этом, если участник экономический зоны реализует инвестиционный проект в области компьютерных технологий, создании программного обеспечения (ПО), научных исследований и разработок, то объем таких вложений будет составлять не менее 1 млн руб.