В ДНР сообщили о появлении свободной экономической зоны в регионе
В Донецкой народной республике появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с «беспрецедентными» условиями, заявил председатель правительства региона Виталий Хоценко, передает «РИА Новости».
«У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые – это "крымские" условия, но только более длинный период», – рассказал он.
Предприятия СЭЗ, по его словам, не будут платить налог на имущество и прибыль. «Земля плюс единый социальный налог – обсуждается», – добавил чиновник.
СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 г. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%).
Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что новые регионы России необходимо вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. До этого он поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Глава государства подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.