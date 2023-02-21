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Экономика

В ДНР сообщили о появлении свободной экономической зоны в регионе

Ведомости

В Донецкой народной республике появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с «беспрецедентными» условиями, заявил председатель правительства региона Виталий Хоценко, передает «РИА Новости».

«У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые – это "крымские" условия, но только более длинный период», – рассказал он.

Предприятия СЭЗ, по его словам, не будут платить налог на имущество и прибыль. «Земля плюс единый социальный налог – обсуждается», – добавил чиновник.

СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 г. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%).

Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что новые регионы России необходимо вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. До этого он поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Глава государства подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных