В ДНР сообщили о появлении свободной экономической зоны в регионе

Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что новые регионы России необходимо вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. До этого он поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Глава государства подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.