Путин вновь призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни
Новые регионы России необходимо вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета.
«Нужно вывести на общероссийские показатели все новые территории. Сделаем это на горизонте текущего десятилетия, чем быстрее, тем лучше. Когда я говорю десятилетия – это не значит, что все это надо растягивать. Но понятно, что двигаться нужно ритмично и поэтапно по соответствующему плану», – сказал Путин.
В декабре 2022 г. президент уже говорил, что присоединенные территории бывших областей Украины нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Он подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.
30 сентября прошлого года Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. По словам президента после подписания документа, жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.