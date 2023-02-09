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Путин вновь призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни

Ведомости

Новые регионы России необходимо вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета.

«Нужно вывести на общероссийские показатели все новые территории. Сделаем это на горизонте текущего десятилетия, чем быстрее, тем лучше. Когда я говорю десятилетия – это не значит, что все это надо растягивать. Но понятно, что двигаться нужно ритмично и поэтапно по соответствующему плану», – сказал Путин.

В декабре 2022 г. президент уже говорил, что присоединенные территории бывших областей Украины нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Он подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.

30 сентября прошлого года Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. По словам президента после подписания документа, жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных