Путин вновь призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни

В декабре 2022 г. президент уже говорил, что присоединенные территории бывших областей Украины нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов страны. Он подчеркнул, что в них так же, как и по всей России, появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий. Россия прошла этот путь с Севастополем и Крымом и потому «знает, что нужно сделать», сказал он.