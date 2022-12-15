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Путин призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству жизни

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить в течение I квартала следующего года программу развития новых регионов страны, которая позволит вывести их на общероссийский уровень по качеству жизни и инфраструктуры. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прошу правительство до конца I квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов Федерации, в горизонте 2030 г. все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», – приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что в новых регионах, в частности, будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, появятся программа материнского капитала и выплаты нуждающимся семьям, пенсии будут повышены. В новых субъектах также будут строиться школы, поликлиники и детсады, стимулироваться экономическая активность, развиваться их промышленный и аграрный потенциал. Россия прошла этот путь с Крымом и Севастополем и потому «знает, что нужно сделать», добавил глава государства.

«Мы обязательно добьемся поставленной цели, и в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной», – резюмировал он.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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