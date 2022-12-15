Путин призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень по качеству жизни
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить в течение I квартала следующего года программу развития новых регионов страны, которая позволит вывести их на общероссийский уровень по качеству жизни и инфраструктуры. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Прошу правительство до конца I квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов Федерации, в горизонте 2030 г. все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что в новых регионах, в частности, будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, появятся программа материнского капитала и выплаты нуждающимся семьям, пенсии будут повышены. В новых субъектах также будут строиться школы, поликлиники и детсады, стимулироваться экономическая активность, развиваться их промышленный и аграрный потенциал. Россия прошла этот путь с Крымом и Севастополем и потому «знает, что нужно сделать», добавил глава государства.
«Мы обязательно добьемся поставленной цели, и в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной», – резюмировал он.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.