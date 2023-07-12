В России до конца лета компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10%
Компьютеры и смартфоны могут подорожать к концу лета в России на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника на рынке электроники.
Такой сценарий возможен из-за подорожания доллара. В июне поставщики закупали технику при курсе 75-80 руб. за доллар. Если стоимость валюты останется на уровне 90-100 руб., то к концу августа гаджеты могут подорожать на 10%, заявил сотрудник одной из розничных сетей. В первую очередь это коснется смартфонов, отметил источник.
Директор сети re:Store Расим Лемберанский допустил, что цены могут вырасти на 5-10%. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал такой прогноз оптимистичным. Он ожидает подорожания гаджетов, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, на 10-20% уже к концу июля. По его словам, если курс доллара удержится на уровне 90–100 рублей еще полторы-две недели, то повышение цен после продажи старых запасов техники будет неизбежно.
Представитель группы компаний «F+ tech-Марвел» отметил, что электроника дорожает уже сейчас. По его словам, рассчитывать на снижение цен в ближайшие месяцы не стоит. Собеседник газеты пояснил, что стоимость техники обычно падает в мае-июне, чтобы распродать запасы старых гаджетов перед выпуском новых. В сентябре, по его словам, цены выравниваются и затем меняются уже незначительно.
В сентябре ожидается выход нового iPhone. Сотрудник одного из крупных продавцов электроники отметил, что цены на новые смартфоны могут быть выше тех, что ожидались пару месяцев назад, на 15–20%. В то же время стоимость предыдущей модеи после выхода iPhone 15 может снизиться до 10%, считает гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
На фоне начала спецоперации России на Украинеа западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые в том числе затронул и поставки электроники. В частности, ввоз техники в России прекратили Apple, Samsung, Intel, Asus и др. Минпромторг включил товары зарубежных производителей электроники в список продукции, разрешенной для ввоза по параллельному импорту.
Евро и доллар начали рост с 26 июня, после попытки вооруженного мятежа в России. Тогда курс доллара поднимался выше 87 руб., а евро – выше 95 руб. 6 июля американская валюта стоила выше 92 руб., а европейская превысила 100 руб. По состоянию на 09:56 мск 12 июля американская валюта достигала 90,54 руб., а евро – 99,8 руб.