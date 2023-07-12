В России до конца лета компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10%

Директор сети re:Store Расим Лемберанский допустил, что цены могут вырасти на 5-10%. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал такой прогноз оптимистичным. Он ожидает подорожания гаджетов, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, на 10-20% уже к концу июля. По его словам, если курс доллара удержится на уровне 90–100 рублей еще полторы-две недели, то повышение цен после продажи старых запасов техники будет неизбежно.